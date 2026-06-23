Cuando el deber cambia de forma: policías asisten el nacimiento de un bebé en Pacora

Una vez que lograron estabilizar a ambos, tomaron la decisión de trasladarlos en la patrulla. El viaje fue inmediato y prioritario, con todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar su bienestar.

Ciudad de Panamá/El uniforme policial suele asociarse con autoridad para enfrentar el delito y mantener el orden.

Pero hay momentos en que esa misma presencia, acostumbrada a la tensión, termina convertida en refugio para algo completamente distinto: la llegada de una vida.

Ocurrió en el sector de La Mesa de San Martín, en Pacora, cuando una emergencia obligó a movilizar a Kevin González, la agente Librada Broce y el subteniente Melvin Herrera. La llamada era clara: una mujer estaba en pleno trabajo de parto.

El tiempo avanzaba. Cada minuto pesaba. En medio de esa urgencia, los tres se encontraron frente a una escena que no da margen para protocolos rígidos, sino para actuar.

Aplicaron conocimientos básicos de primeros auxilios y se enfocaron en lo esencial: acompañar el nacimiento, proteger a la madre y asegurar la llegada del bebé en las mejores condiciones posibles en la humilde vivienda familiar.

Una vez que lograron estabilizar a ambos, tomaron la decisión de trasladarlos en la patrulla. El viaje fue inmediato y prioritario, con todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar su bienestar.

Lo que empezó como una emergencia terminó con una nueva vida en brazos de su madre y con una escena que recuerda que, más allá de cualquier uniforme, también hay manos preparadas para sostener lo más frágil.

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