Instalarán más de 3,000 nuevos validadores de pago en el Metro y Metrobús

La modernización del sistema de transporte público incluye la aceptación de tarjetas de crédito y débito, y elimina el paso de validar recargas electrónicas en máquinas físicas. La inversión estatal supera los 7.5 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/Inicia la instalación de los nuevos validadores del Metro de Panamá y del Metrobús. El proceso, que renovará más de 3,000 equipos en estaciones y unidades de transporte, tiene como fecha límite finales de julio. Para el 15 de agosto, el nuevo sistema estará completamente operativo.

El Estado, a través del Metro y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), invirtió aproximadamente 7.5 millones de dólares en esta tecnología.

Christopher Machacek, vocero de la empresa Sonda, explicó que el sistema actual tiene 15 años de antigüedad y ya cumplió su vida útil. Esta actualización busca mejorar la experiencia del usuario y equiparar a Panamá con estándares internacionales de transporte en Europa y Asia.

Uno de los cambios más significativos para los usuarios del Metrobús y el tren urbano es la eliminación de un trámite engorroso. Con la nueva tecnología, ya no será necesario acercarse a las máquinas físicas para descargar o validar la recarga electrónica hecha por banca en línea. El saldo se habilitará automáticamente en el torniquete.

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En una segunda fase, prevista para agosto, los usuarios podrán pagar su pasaje directamente con tarjetas de crédito y débito Visa o Mastercard, e incluso mediante tecnología NFC.

Próximamente se habilitará el pago por código QR. Además, las tarjetas podrán personalizarse. El saldo quedará respaldado en una nube, garantizando que el dinero no se pierda en caso de extravío, ya que se transferirá a un nuevo plástico.

Juan Yau, director de Logística de MiBus, detalló que en el intercambiador de Villa Zaita y en el resto de la red, ya se observan los nuevos equipos de color negro, reemplazando a los antiguos validadores amarillos.

Actualmente, la red de Metrobús registra más de medio millón de validaciones diarias, de las cuales cerca de 50,000 corresponden a transbordos. Los nuevos validadores de salida permitirán que este proceso sea mucho más ágil.

Con información de Fabio Caballero.