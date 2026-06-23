Panameños en el Mundial 2026: Embajada reporta una celebración ordenada y sin incidentes graves en Toronto

La presencia panameña se ha extendido más allá de los estadios. Banderazos, encuentros de aficionados y actividades turísticas han congregado a cientos de personas en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

Panamá/La participación de la Selección de Panamá en el Mundial ha convertido a Toronto en un punto de encuentro para miles de aficionados panameños que han viajado a Canadá para apoyar al equipo nacional, generando un ambiente festivo que ha llamado la atención de residentes y visitantes.

Según estimaciones de la Embajada de Panamá en Canadá, más de 20 mil panameños han llegado a la ciudad para acompañar a la selección durante el torneo y participar en las distintas actividades organizadas alrededor de los encuentros deportivos.

El embajador de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán Alfaro, describió el ambiente que se vive en Toronto como una auténtica extensión del país.

"Parece un pequeño corregimiento de Panamá, realmente, porque por todos lados es la bandera roja", expresó.

Aunque no existen cifras oficiales sobre la cantidad exacta de panameños presentes en la ciudad, el diplomático destacó que durante el partido entre Panamá y Ghana el estadio, con capacidad para unas 45 mil personas, registró cerca de 43 mil asistentes, de los cuales estimó que aproximadamente tres cuartas partes eran panameños.

Alemán explicó que la organización de la atención a los aficionados requirió meses de trabajo coordinado entre la Embajada de Panamá en Ottawa y el Consulado en Toronto.

Detalló que el personal diplomático trabajó durante más de tres meses en la planificación logística, la coordinación con las autoridades locales y el acompañamiento a los viajeros panameños, incluyendo la atención de consultas relacionadas con trámites migratorios y visas.

El embajador también destacó la colaboración de la Embajada de Canadá en Panamá para agilizar la atención de algunos casos vinculados con la documentación de los viajeros.

Hasta hoy no ha habido absolutamente ningún problema grave, serio, que haya afectado a algún panameño", señaló.

La presencia panameña se ha extendido más allá de los estadios. Banderazos, encuentros de aficionados y actividades turísticas han congregado a cientos de personas en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

Uno de los eventos más concurridos tuvo lugar en las cataratas del Niágara, donde numerosos panameños participaron en una jornada de celebración con banderas, cánticos y muestras de apoyo a la selección nacional.

El diplomático aseguró que los colores patrios predominan en las calles, donde es común ver camisetas de la selección y grupos de aficionados compartiendo el entusiasmo por la participación del equipo en el torneo.

A pocas horas del encuentro frente a Croacia, el embajador manifestó su confianza en el trabajo realizado por el conjunto nacional y aseguró que el equipo llega motivado a este importante compromiso.

Alemán destacó que una victoria permitiría a Panamá acercarse a la clasificación a la siguiente fase del torneo, por lo que hizo un llamado a mantener la confianza y el respaldo al equipo nacional.

Mientras tanto, Toronto continúa teñida de rojo en una celebración que reúne a miles de panameños en torno a una misma pasión: apoyar a la Selección Mayor en uno de los momentos más importantes de su historia deportiva.

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