Mitradel detecta a cinco trabajadores sin contrato ni Seguro Social en hotel; inspectores fueron retenidos durante operativo

Los funcionarios del Ministerio de Trabajo aseguraron que permanecieron retenidos por unos 20 minutos antes de poder ingresar al establecimiento. La entidad solicitó documentación laboral que deberá ser entregada este lunes.

Una inspección realizada por la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en un hotel del país dejó al descubierto a cinco personas que laboraban en el área de cocina y que, según manifestaron a los inspectores, no contaban con contrato de trabajo ni estaban afiliadas a la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la información oficial, durante el operativo los inspectores del Mitradel fueron retenidos por aproximadamente 20 minutos por personal del establecimiento, que argumentó estar a la espera de una autorización para permitir el acceso a las instalaciones.

Una vez se autorizó la entrada, los funcionarios realizaron un recorrido por distintas áreas del hotel, entre ellas casilleros, ama de llaves, depósitos, restaurante y cocina, como parte de las verificaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas laborales, de salud, seguridad ocupacional y migración laboral vigentes en el país.

Durante la diligencia fueron entrevistados 18 trabajadores. Además, la administración del hotel recibió una solicitud formal para presentar documentación relacionada con la relación laboral de su personal, incluyendo planillas de la CSS, contratos de trabajo, comprobantes de pago y registros de asistencia.

Según el Mitradel, esta documentación deberá ser entregada el lunes 22 de junio para continuar con las verificaciones correspondientes.

La entidad indicó que estas acciones forman parte de los operativos que desarrolla para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores.

El Mitradel reiteró el llamado a las empresas a respetar las normas laborales vigentes y recordó que mantiene habilitada la línea 6860-5167 para la recepción de denuncias.