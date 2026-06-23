EN VIVO Mundial 2026 Panamá vs Croacia | Alineaciones probables partido del Grupo L

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto de Panamá vs. Croacia, duelo de vida o muerte del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, que se disputa este martes 23 de junio en el Estadio Toronto (BMO Field) con inicio a las 6:00 PM (hora de Panamá).

Los canaleros llegan a este segundo partido sin margen de error. La derrota por 1-0 ante Ghana en la jornada inaugural dejó a la sele en el fondo de la tabla y obliga a Thomas Christiansen a buscar el triunfo sí o sí para mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda en este retorno mundialista desde Rusia 2018.

Enfrente, una Croacia que tampoco gana: la Vatreni encajó una goleada de 4-2 ante Inglaterra y llega igualmente urgida de puntos en su búsqueda de unas semifinales mundialistas por tercera edición consecutiva.

Alineaciones probables

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y José Fajardo.

Croacia: Livaković, Sutalo, Vusković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Pašalić, Perišić, Sučić, Baturina y Musa.

El escenario

El Estadio Toronto tiene historia FIFA desde que albergó la final de la Copa Mundial Sub-20 de 2007, donde Argentina se coronó con un jovencísimo Sergio Agüero como Balón y Bota de Oro. Sus gradas pronunciadas y su cubierta al estilo Premier League también fueron testigos del gol de Canadá que rompió 36 años de ausencia mundialista en 2022.

Hoy, ese mismo recinto recibe el partido más importante en la corta historia mundialista de los canaleros.