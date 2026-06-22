Panamá/Thomas Christiansen llegó a la víspera del duelo ante Croacia con el grupo "muy animado" y con una espina clavada.

El técnico español reconoció que la sele mereció más en la derrota ante Ghana y dejó claro que el foco está puesto únicamente en el siguiente partido: "El más importante es ese, con la ilusión que tenemos, con las ganas, lo tenemos que vivir desde dentro, con el corazón y con la cabeza." Sobre la presión del partido del martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto, Christiansen fue directo: hay que ganar, sin mirar más allá.

En el plano táctico, el entrenador explicó la titularidad de César "Blacky" Blackman por el carril izquierdo, destacando que el defensor viene en un momento de forma excelente y que eso es lo que debe aprovecharse.

Para evitar repetir los errores ante Ghana, Christiansen identificó dos claves: tener mayor control del balón y ser contundentes en las transiciones defensivas. "No cometer los errores que se castigan", resumió el técnico, quien confía en que un equipo más sólido sin la pelota será determinante para sacar un resultado positivo ante los croatas.

Sobre Adalberto Carrasquilla.

Adalberto "Coco" Carrasquilla no estará en el BMO Field de Toronto este martes. El técnico de la sele, Thomas Christiansen, confirmó en declaraciones a Ricardo Icaza, enviado especial de TVN/TVMAX en Toronto, que el mediocampista de Pumas UNAM no se recuperó a tiempo y queda descartado para el duelo ante Croacia por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

La baja del "Coco" es un golpe sensible para los canaleros. El volante arrastra una lesión muscular en el aductor izquierdo sufrida durante la final de la Liga MX, y pese a que en los últimos días había mostrado una evolución favorable que generó optimismo dentro de la delegación panameña, el cuerpo técnico determinó que no era viable arriesgarlo.

Carrasquilla es considerado el cerebro del mediocampo panameño: su capacidad para manejar los tiempos del partido, recuperar balones y conectar el mediocampo con el ataque lo convierten en una de las principales referencias futbolísticas del equipo de Christiansen. Su ausencia obliga al técnico español a replantear la estructura del mediocampo en el partido más importante de la sele en este Mundial.