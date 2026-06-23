Imprudencia al volante sigue cobrando vidas: Más de 16 mil accidentes de tránsito y 172 víctimas fatales en 2026

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según datos de la Dirección de Operaciones del Tránsito, en Panamá se atienden entre 65 y 75 accidentes de tránsito cada día.

Ciudad de Panamá/La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional mantiene la preocupación por la alta incidencia de accidentes de tránsito que se registran diariamente en el país, muchos de ellos relacionados con conductas imprudentes de los conductores, exceso de velocidad, distracciones y el incumplimiento de las normas de circulación.

El teniente Joel Gaitán explicó que actualmente las investigaciones de los siniestros cuentan con una ventaja importante gracias a las cámaras de videovigilancia y los videos captados por teléfonos celulares, herramientas que permiten reconstruir con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

De acuerdo con el oficial, las imágenes muestran con frecuencia comportamientos riesgosos al volante, como maniobras de adelantamiento peligrosas, competencias ilegales de velocidad y falta de cortesía entre conductores, situaciones que terminan provocando colisiones que, en muchos casos, involucran a personas que transitaban de manera normal por las vías.

Uno de los ejemplos analizados corresponde a un accidente en Panamá Oeste, donde dos vehículos circulaban a alta velocidad intentando rebasarse mutuamente. Aunque el hecho solo dejó daños materiales, Gaitán advirtió que terceros inocentes pudieron haber resultado afectados.

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Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según datos de la Dirección de Operaciones del Tránsito, en Panamá se atienden entre 65 y 75 accidentes de tránsito cada día.

En lo que va de 2026, las autoridades contabilizan más de 16 mil accidentes, con un saldo superior a 4 mil personas lesionadas y 172 víctimas fatales.

El oficial señaló que el factor humano sigue siendo determinante en la mayoría de los casos, incluso en zonas donde existen problemas de infraestructura vial, falta de señalización o trabajos de construcción.

Puntos críticos en Panamá Oeste

Entre los lugares que continúan generando preocupación se encuentra el sector de Costa Verde, en Panamá Oeste, considerado por las autoridades como un punto crítico debido a la configuración de la vía.

Gaitán explicó que los conductores que circulan desde La Chorrera hacia la ciudad de Panamá enfrentan una combinación de pendiente y curva que reduce la visibilidad, lo que incrementa el riesgo cuando otros vehículos intentan incorporarse o cruzar la vía.

Aunque anteriormente se implementaron medidas para restringir algunos giros y mejorar la seguridad, las autoridades insisten en que los conductores deben extremar las precauciones y asegurarse de contar con suficiente visibilidad antes de realizar cualquier maniobra.

El oficial destacó además que otros puntos históricamente conflictivos, como la conocida bajada del estadio Rod Carew, han mostrado una reducción en los accidentes gracias a mejoras en señalización, demarcación vial y campañas de orientación.

Respecto a los accidentes que involucran vehículos pesados, Gaitán indicó que no siempre obedecen a fallas mecánicas. En muchos casos, están relacionados con distracciones del conductor o con una evaluación incorrecta de la distancia de frenado.

Explicó que un camión articulado cargado requiere una distancia considerablemente mayor para detenerse en comparación con uno vacío, por lo que los conductores deben adoptar medidas adicionales de seguridad cuando transportan mercancías.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre los casos de conducción bajo los efectos del alcohol.

Según Gaitán, se han detectado conductores con niveles extremadamente elevados de alcohol en sangre, algunos superiores a los 150 microgramos por decilitro, que incluso presentan dificultades para mantenerse en pie al momento de ser intervenidos por las unidades policiales.

"No necesariamente su vida es la que está en riesgo, sino la vida de terceros", advirtió el oficial al referirse a quienes deciden conducir en estado de embriaguez.

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Regatas continúan bajo vigilancia

La Policía Nacional también vigila de cerca las regatas clandestinas en distintos puntos del país.

Tras operativos realizados meses atrás en Panamá Oeste, donde se logró disminuir esta práctica, las autoridades identificaron nuevos focos de concentración en sectores de la ciudad de Panamá, particularmente en áreas cercanas a la Cinta Costera y el tramo marino.

Gaitán informó que se mantienen operativos constantes en coordinación con otros agentes policiales para detectar a los participantes y retirar de circulación los vehículos cuyos conductores incurran en infracciones. A la fecha, se han colocado 178 mil infracciones de tránsito.

Más allá de las cifras, el teniente recordó que cada accidente tiene consecuencias humanas profundas para las víctimas y sus familias. El oficial aseguró que situaciones como estas refuerzan el compromiso de las autoridades de continuar promoviendo la conducción responsable y la prevención.

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