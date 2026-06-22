Bomberos investigan causas de explosión de cisterna tras accidente fatal en Viguí

El hecho ocurrió en la bajada hacia el puente sobre el río Viguí, donde el conductor de un vehículo articulado perdió la vida tras el impacto y posterior explosión del camión cisterna.

Veraguas/La Dirección Nacional de Investigación y Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá inició una investigación para determinar las causas del incendio y explosión de un vehículo cisterna que transportaba combustible, luego de un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida en la provincia de Veraguas.

El hecho ocurrió en la bajada hacia el puente sobre el río Viguí, en el área limítrofe entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, donde el conductor de un vehículo articulado perdió la vida tras el impacto y posterior explosión del camión cisterna.

El jefe de los Bomberos, Eduardo Mendoza, explicó que esta investigación se desarrolla de manera paralela al proceso que mantiene el Ministerio Público, y que el informe final será incorporado a las diligencias correspondientes.

“Esta es una investigación alterna, la que lleva el Ministerio Público, pero al final este informe que se ha emitido se va a incorporar al proceso de averiguaciones que lleva adelante el Ministerio Público”, señaló Mendoza.

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El funcionario indicó que el análisis podría tardar aproximadamente un mes, con el objetivo de realizar las evaluaciones necesarias y establecer con precisión qué ocurrió durante el accidente.

“Debe demorar no más de un mes para poder hacer las cosas bien y determinar exactamente lo que sucedió”, manifestó.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro vial y la posterior emergencia generada por el derrame y combustión del combustible.

Con información de Ney Castillo