Habrá interrupciones en la Panamericana durante trabajos en el tramo Vigüí–Santiago

De acuerdo con el comunicado, los trabajos se desarrollarán “del 21 al 22 de abril de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.”.

Panamá/Los conductores que transitan por la Carretera Panamericana, en el tramo Vigüí–Santiago, deberán tomar previsiones ante los cierres temporales que se realizarán en los próximos días por trabajos de infraestructura en la provincia de Chiriquí.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte del proyecto “Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Santiago – David”, se ejecutará la instalación de vigas en el paso peatonal de Chorcha, lo que obligará a interrumpir completamente el tránsito por intervalos.

COMUNICADO pic.twitter.com/ga7Z5pGcbn — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) April 17, 2026

De acuerdo con el comunicado, los trabajos se desarrollarán “del 21 al 22 de abril de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.”, periodo en el que “se realizarán cierres totales de ambos carriles por intervalos aproximados de una hora y media”.

La intervención se llevará a cabo en el paso peatonal ubicado en la comunidad de Las Vueltas, en el distrito de San Lorenzo, un punto clave para la movilidad en esta zona del país.

Durante la ejecución de las obras, las autoridades indicaron que “el área contará con señalización preventiva y dispositivos de orientación vial en ambos sentidos de la vía”, mientras que se solicita a los conductores “atender las indicaciones del personal de tránsito y respetar las disposiciones establecidas, así como mantener una velocidad máxima de 20 km/h en la zona de trabajo”.

El MOP reconoció que estas labores podrían generar incomodidades y expresó que “agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía y ofrece disculpas por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar”.

Los cierres forman parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura vial en el país, en un corredor clave para el transporte de personas y mercancías, donde cada intervención impacta directamente en la dinámica diaria de miles de usuarios.