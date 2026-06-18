Conductor muere tras caer desde un puente en Chiriquí; es la víctima 33 por accidentes de tránsito

El vehículo se precipitó al vacío tras impactar contra la baranda del puente sobre el río Cochea. Autoridades presumen que el hecho ocurrió durante la madrugada.

David Chiriquí/La provincia de Chiriquí registra una nueva víctima fatal por accidentes de tránsito. Un conductor perdió la vida luego de que el vehículo sedán que manejaba se saliera de la vía, impactara contra la baranda del puente sobre el río Cochea y cayera al vacío.

El hallazgo se produjo durante horas de la mañana, cuando un ciudadano que realizaba ejercicios observó el automóvil debajo del puente y alertó a las autoridades.

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Al llegar al sitio, unidades del Cuerpo de Bomberos de David ubicaron el cuerpo sin vida del conductor, quien presentaba signos de rigidez. Esta condición hace presumir que el accidente pudo haberse registrado entre las 10:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada.

Con este caso, la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí asciende a 33 en lo que va del año. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Operaciones del Tránsito, ocho de estas muertes se han registrado durante el mes de junio.

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Las autoridades destacaron además que dos de los accidentes fatales ocurridos este mes involucran a conductores que perdieron el control de sus vehículos, impactaron contra estructuras de puentes y terminaron cayendo al vacío.

La Dirección de Operaciones del Tránsito mantiene las investigaciones para determinar las causas exactas de este accidente y exhortó a los conductores a practicar una conducción responsable para evitar más tragedias en las carreteras.