Director de la Policía se refiere a caso de niña asesinada en ataque armado; siguen operativos de búsqueda
La Policía Nacional informó que la víctima murió durante un ataque dirigido a un hombre con antecedentes delictivos que había sido blanco de otro atentado hace 30 días.
Ciudad de Panamá/Una niña de 10 años murió tras un hecho de violencia registrado recientemente en la ciudad de Panamá, en un caso que, según las autoridades, estaría relacionado con una "disputa entre grupos criminales".
De acuerdo con el director de Policía Nacional, Jaime Fernández, el objetivo del ataque era un hombre con antecedentes delictivos que había cumplido una condena de más de cinco años en prisión y que, además, había sobrevivido a un atentado ocurrido hace aproximadamente 30 días, cuando recibió más de 17 impactos de bala.
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Las investigaciones preliminares indican que el crimen estaría vinculado a una confrontación entre estructuras pandilleras rivales. El director de la Policía Nacional señaló que, tras el hecho, se activaron operativos y labores de inteligencia en distintos puntos para ubicar y capturar a los responsables.
Vamos a dar de una forma implacable con la captura de estos homicidas que dieron con el homicidio de esta niña de 10 años”.
Fernández explicó que la víctima inocente se encontraba junto al hombre atacado cuando ocurrió el sicariato. El caso ha generado conmoción por la muerte de la menor, quien no tenía relación con las actividades delictivas investigadas.
La Policía Nacional aseguró que continuará reforzando las acciones de inteligencia y los operativos contra grupos criminales, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alejada de personas vinculadas al crimen organizado.