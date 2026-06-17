Tragedia en Betania: niña de 10 años y su padrastro mueren en ataque armado

Pino lamentó que la pequeña se convierta en “una inocente más de nuestro país” y reiteró que la comunidad educativa se encuentra muy conmovida y triste, ya que muchos presenciaron la violenta escena.

Ciudad de Panamá/Un ataque armado perpetrado en las inmediaciones de la Escuela El Japón, en el corregimiento de Betania, cobró la vida de una estudiante de quinto grado y la de su presunto padrastro.

El auto tipo sedán color azul en el que viajaba la familia quedó con múltiples disparos.

El violento hecho, registrado durante la mañana de este miércoles en plena jornada de entrada escolar, provocó la suspensión inmediata de las clases y la activación de un operativo de emergencia por parte de las autoridades educativas para evacuar y brindar contención al resto de la comunidad estudiantil.

Tras confirmarse la muerte de la niña de apenas 10 años, la directora regional de Educación, Mireya Pino, se trasladó al plantel para coordinar las acciones de contingencia ante el estado de conmoción generalizado entre los alumnos y docentes que presenciaron el hecho.

"Se activaron los protocolos llamando a los padres de familia para que vinieran a retirar a los niños, ya que muchos estaban muy nerviosos", explicó Pino respecto al desalojo ordenado del centro educativo.

El subcomisionado Demetrio Martínez, de la Zona Policial de San Francisco, detalló que sicarios a bordo de una motocicleta son investigados como los presuntos autores del crimen y se mantienen los operativos desplegados para dar con la ubicación de estas personas.

La familia víctima del ataque fue trasladada al hospital, pero tanto la niña como el hombre fallecieron al llegar al recinto de salud.

Martínez explicó que el hombre tenía antecedentes penales y estuvo condenado por robo por arma de fuego; hace más de un mes ya había sido víctima de un atentado, pero en ese momento solo fue herido.

Para atender la crisis, el Ministerio de Educación (Meduca) desplegó un equipo multidisciplinario, siendo este el Gabinete Psicopedagógico de la institución, que asumió la atención de los estudiantes y docentes afectados.

El personal especializado se mantiene reunido con los alumnos que aún esperan a ser retirados por sus acudientes y se confirmó que el apoyo emocional continuará de forma permanente.

Pino lamentó que la pequeña se convierta en “una inocente más de nuestro país” y reiteró que la comunidad educativa se encuentra muy conmovida y triste, ya que muchos presenciaron la violenta escena.

Al ser consultada sobre las condiciones de seguridad tecnológicas dentro del plantel, la directora regional aclaró que la Escuela República de Japón no cuenta actualmente con cámaras de videovigilancia, señalando que los análisis técnicos para su instalación aún se encuentran en fase de estudio.

Respecto a la vigilancia en los perímetros del colegio, Pino deslindó responsabilidades operativas, recordando que estas competencias recaen sobre el Ministerio de Seguridad:

"Nosotros como Meduca lo único que podemos hacer es tener el acercamiento con ellos para que se brinden las rondas, y nosotros, como escuela, brindar ese protocolo que siempre se ha brindado en proteger a todos los estudiantes que llegan a nuestros centros educativos".

La funcionaria reconoció que existe una profunda preocupación y nerviosismo comunitario por la seguridad en los entornos escolares de la región, mencionando de manera referencial la situación que también se vive en escuelas del área este, como República de China y Virgen de Guadalupe.

Informes preliminares indican que la madre de la niña se encuentra gravemente herida, ya que también fue impactada.

En la escena del crimen se encuentra personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios, quienes recaban indicios para iniciar la investigación y dar con los responsables de este ataque armado que cobró la vida de una persona inocente.

El lugar se encuentra acordonado por agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

Información de Nicanor Alvarado

Otras notas que puede leer: