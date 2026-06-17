Capturan a uno de los más buscados por tentativa de homicidio en una residencia de Juan Díaz

Las acciones de la Fiscalía están relacionadas con la investigación donde presuntamente el aprehendido le ocasionó heridas con arma blanca a una persona.

Uno de los más buscados por tentativa de homicidio fue aprehendido en una diligencia de allanamiento y registro en Juan Díaz este miércoles 17 de junio.

La operación se desarrolló por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana como parte de la investigación por delito contra la vida e integridad personal, por hechos ocurridos en Ernesto Córdoba Campos.

El hombre requerido por el Ministerio Público por la tentativa de homicidio el 7 de octubre de 2025, en el sector El Kinder, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, fue ubicado en una residencia allanada por la Fiscalía en el sector 18 de Abril, en Rana de Oro.

Esta persona se encontraba prófuga de la justicia y en la residencia donde se encontraba se ubicó presunta sustancia ilícita., entre otros indicios.

Las acciones de la Fiscalía están relacionadas con la investigación donde presuntamente el aprehendido le ocasionó heridas con arma blanca a una persona.

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