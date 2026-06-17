Mundial 2026 | Del sacrificio a la élite: Roberto 'El Bombardero' Brown recuerda los inicios del fútbol panameño

Brown rememoró las dificultades que enfrentaban las selecciones nacionales décadas atrás, cuando los recursos eran escasos y las diferencias con otras potencias regionales eran evidentes.

El exseleccionado nacional Roberto “El Bombardero” Brown aseguró que el crecimiento del fútbol panameño es el resultado del esfuerzo de generaciones que enfrentaron múltiples limitaciones, pero que sentaron las bases para los logros que hoy celebra el país, incluyendo la participación en Copas del Mundo y el protagonismo internacional de la selección.

Brown, uno de los referentes históricos del fútbol panameño, expresó su orgullo por el momento que vive la Selección de Panamá y por el respaldo que miles de aficionados han brindado al equipo en Canadá.

“Me hace sentir tan orgulloso de ser panameño y de lo que de alguna manera hemos aportado al fútbol, es gratificante”, afirmó.

El exdelantero recordó que inició su carrera profesional a los 16 años con el San Francisco FC de La Chorrera, club que definió como el “equipo de sus amores”. Su debut con la selección nacional llegó en el año 2000 bajo la dirección del fallecido Miguel Mansilla.

Uno de los momentos que marcó su trayectoria fue el gol anotado ante Nicaragua en una eliminatoria rumbo a la clasificación a una hexagonal final, una instancia inédita para Panamá en ese momento.

Del sacrificio a la consolidación

Brown rememoró las dificultades que enfrentaban las selecciones nacionales décadas atrás, cuando los recursos eran escasos y las diferencias con otras potencias regionales eran evidentes.

Recordó los largos viajes terrestres hacia Centroamérica, que en ocasiones tomaban más de 14 horas, reduciendo el tiempo de recuperación previo a los partidos.

Nosotros tomábamos agua en ocasiones, en tanques de pintura. Se llenaban con agua en una pluma”, relató al recordar las condiciones en las que entrenaban y competían.

También evocó episodios en los que la selección viajaba sin reservas de hotel y el entonces técnico Gary Stempel debía utilizar su propia tarjeta de crédito para conseguir alojamiento para el equipo.

A juicio del exfutbolista, pese a las limitaciones, nunca faltaron las ganas de competir y representar al país.

Estos muchachos están cosechando lo que otros tuvieron que sembrar”, manifestó.

Le puede interesar: Mundial 2026 calendario Panamá vs Ghana | Cuándo y dónde ver gratis el debut de la sele

Brown destacó que el auge del fútbol panameño no solo se debe al trabajo deportivo, sino también al apoyo de patrocinadores y medios de comunicación.

A su juicio, la exposición mediática permitió que el fútbol alcanzara una visibilidad que antes no tenía en un país tradicionalmente identificado con el béisbol.

“La televisión jugó un rol importante”, señaló.

Explicó que esa mayor difusión ayudó a atraer inversión, fortalecer estructuras y abrir puertas a los futbolistas panameños en el extranjero.

Al comparar la actual selección con generaciones anteriores, Brown aseguró que el equipo dirigido actualmente destaca por su funcionamiento colectivo.

Esta Selección para mí es la que mejor juega, colectivamente”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que, en términos individuales, considera que Panamá ha tenido futbolistas de gran nivel en otras épocas, mencionando nombres como Luis “Matador” Tejada y Blas Pérez.

El exseleccionado destacó que la evolución táctica y el trabajo del cuerpo técnico han permitido que Panamá compita de igual a igual frente a selecciones históricamente superiores.

Brown atribuyó el aumento de futbolistas panameños en ligas internacionales al buen desempeño de quienes abrieron camino en el extranjero y al crecimiento del fútbol local.

Consideró que la imagen positiva dejada por jugadores en países como Colombia, Estados Unidos y Europa ha facilitado nuevas oportunidades para las generaciones actuales.

No obstante, advirtió que aún queda trabajo pendiente para fortalecer el campeonato nacional.

Según explicó, una liga más sólida es clave para desarrollar talento y mantener el flujo de jugadores hacia mercados internacionales.

La importancia de los fanáticos

Brown resaltó el impacto del apoyo de los aficionados, tanto en Panamá como en los escenarios internacionales.

Aseguró que los futbolistas sienten el respaldo de la fanaticada y salen al campo con la intención de responder a ese esfuerzo.

El deporte que sea no tiene sentido sin fanáticos, no tiene razón de ser”, expresó.

Para el histórico delantero, la pasión de la afición es parte fundamental del crecimiento del fútbol panameño y del posicionamiento que ha alcanzado el país en la región.

Otras notas que le pueden interesar: