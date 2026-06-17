Mundial 2026 Panamá vs Ghana | Toronto se pinta de rojo, panameños arropan a la sele

Panamá/La pasión de la afición panameña ya se siente con fuerza en las calles de Toronto, donde miles de seguidores protagonizaron un impresionante banderazo para demostrar su apoyo incondicional a la Selección de Panamá, que este miércoles 17 de junio hará su debut en el Mundial 2026 enfrentando a Ghana en el BMO Field.

Se calcula que más de 20 mil panameños estarán presentes en el estadio, en una auténtica marea roja conformada por aficionados que viajaron desde Panamá, otros que llegaron desde diferentes ciudades de los Estados Unidos y una importante comunidad de panameños residentes en distintas provincias de Canadá.

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Las banderas, los tambores, las camisetas y los cánticos han convertido a Toronto en una extensión del territorio panameño. La ilusión de ver a la Selección Nacional competir en la máxima cita del fútbol mundial ha unido a familias enteras que han recorrido miles de kilómetros con un solo objetivo: acompañar a los canaleros en un momento histórico.

El ambiente es de optimismo y esperanza. La afición sabe que cada grito desde las gradas puede convertirse en un impulso adicional para los dirigidos por el cuerpo técnico panameño, que buscarán comenzar con el pie derecho su participación en un grupo sumamente exigente.

Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, una zona que pondrá a prueba el crecimiento futbolístico de la selección canalera ante algunas de las potencias más importantes del planeta.

El calendario de la Selección en la fase de grupos es el siguiente:

Miércoles 17 de junio: Panamá vs. Ghana, en el Estadio de Toronto.

Martes 23 de junio: Panamá vs. Croacia, nuevamente en Toronto.

Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La hora de hacer historia

Con un país entero detrás —ya sea desde las gradas de Toronto o frente a una pantalla en Panamá— la Selección Nacional se prepara para dar el primer paso de un camino que miles de panameños sueñan ver coronado con algo más que participación. El banderazo de Toronto es apenas el comienzo de lo que promete ser una jornada inolvidable para todo un país.

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