Mundial 2026 | Panamá vs Ghana: Christiansen confirma la lista de 26 y Godoy llama a "hacer historia"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana , en el marco del Grupo L .

Panamá/El técnico Thomas Christiansen y el capitán Aníbal Godoy comparecieron en conferencia de prensa para hablar sobre la convocatoria final, el estado físico del plantel y las expectativas para el partido.

La lista de 26 se mantiene intacta

Christiansen confirmó que no habrá cambios en la nómina de 26 jugadores presentada inicialmente. Según explicó, hubo una "muy buena y positiva recuperación" de Coco Carrasquilla y de Luis Mejía, lo que permitió mantener el grupo sin alteraciones.

Como consecuencia, Víctor Griffith y John Gunn regresan a sus respectivos clubes, que ya habían solicitado su reincorporación.

Carrasquilla, disponible pero con cautela

Sobre el estado de Coco Carrasquilla, el entrenador fue claro: su inclusión en la lista final de 26 significa que está en condiciones, aunque no al 100%. "Va a estar en el banquillo", señaló Christiansen, quien explicó que el plan es ir "poco a poco", sin descartar que el jugador pueda sumar minutos si la situación del partido lo exige.

El propio Christiansen indicó que conversa diariamente con Carrasquilla y que lo percibe "listo para ayudar al equipo" cuando se requiera.

En cuanto al resto del plantel, el técnico aseguró que la carga de los entrenamientos fue "medida" y "calculada" durante la semana, con el objetivo de tener a todos los futbolistas en las mejores condiciones posibles. "Todos están bien, todos están para dar el 100% si lo necesito", afirmó.

Respeto por Ghana, pero con ambición propia

Christiansen reconoció el respeto que genera el combinado africano, una selección "con experiencia en los Mundiales", pese a contar con un técnico de poco tiempo en el cargo. Sobre el resto de los rivales de CONCACAF en esta primera ronda, destacó que, salvo Curazao, los equipos de la zona "han respondido bien": Estados Unidos, México y Canadá tuvieron actuaciones sólidas.

"Nosotros queremos también marcar nuestro territorio", afirmó el entrenador, quien remarcó que el grupo llega con "muchos ánimos" y la confianza de que la victoria es posible.

La clave: mantener el cero

Para Christiansen, el Mundial se está mostrando como un torneo "muy cerrado", donde no hay partidos fáciles. "Se ha hablado mucho de que iba a ser el Mundial con más equipos, que iba a haber muchas goleadas en estos partidos y de momento solo ha habido uno", apuntó.

Su receta para el debut: disciplina defensiva. "La clave es mantener el cero. Si estamos bien en defensa, bien ordenados, creo que futbolísticamente nosotros tenemos todo", explicó, insistiendo en la necesidad de estar bien concentrados y cometer los menos errores posibles.

El liderazgo de Godoy en el vestidor

Aníbal Godoy, a las puertas de su segundo Mundial, habló sobre el rol que ha asumido como capitán. Aseguró que el grupo le ha hecho "muy fácil" su faceta de líder, al tratarse de un plantel que no necesita demasiadas indicaciones. "Hemos creado una familia muy linda", afirmó.

Sobre su estilo de liderazgo, fue enfático: "El ejemplo con las acciones no solo es liderar [...] no me vean como un dictador, no me vean como ese capitán rígido". Para Godoy, ser el primero en cada acción es la forma en que transmite esa exigencia al resto del plantel.

El capitán también valoró la discreción con la que el equipo manejó las últimas tres semanas de concentración, alejado del centro de atención mediático: "Para nosotros, para la tranquilidad, para poder entrenar mejor [...] no tenemos que pensar más nada que trabajar, jugar, entrenar, comer, descansar".

La herencia táctica de Christiansen: del Barça a Panamá

Consultado sobre la influencia de Johan Cruyff y su paso por el Barça, Christiansen relató que un día antes había recibido de Jaime Penedo una imagen con el árbol de entrenadores del que provienen sus ideas, donde aparecían nombres como Koeman, Lopetegui y también Ralf Rangnick, su técnico en el Hannover 96. "Te inspiras en los entrenadores que has tenido, los que te han marcado para bien, incluso los que no te han aportado lo que tú quieres", reflexionó.

Godoy, por su parte, destacó el cambio de mentalidad que generó la llegada del técnico catalán a la selección: "Le dio al jugador esa faceta de creer, de creer que sí se puede competir en lo grande, de creer que sí se puede jugar de tú a tú ante grandes rivales". El capitán resumió: "Futbolísticamente el equipo se siente de maravilla y es una delicia jugar el fútbol que está jugando Panamá".

El factor emocional: Rusia 2018 y el aliento de la afición

Christiansen valoró la experiencia de Godoy y de los otros seis futbolistas que vivieron el Mundial de Rusia 2018, considerándola clave para transmitir tranquilidad a quienes debutarán en un Mundial. "Eso es bueno que luego tengamos gente que les pueda tranquilizar, que les pueda transmitir esa confianza antes de un partido tan importante", señaló.

Sobre el respaldo de la afición panameña, el técnico se mostró agradecido: "Ver mañana al estadio como mínimo medio lleno de panameños nos llena de orgullo y lo vamos a sentir muy de cerca ese apoyo".

¿Y si falta el capitán? El plan sin Carrasquilla

Ante la posibilidad de no contar con Carrasquilla desde el inicio, Christiansen aseguró que el plantel tiene recambios de nivel para cubrir esa ausencia, mencionando jugadores que pueden asumir esa posición sin que el equipo se sienta debilitado. "Esa selección tiene jugadores de mucho nivel [...] que juegan en grandes ligas, que tienen mucha más experiencia que nosotros como jugadores individuales con sus clubes internacionalmente", dijo, llamando al equipo a crecer como un conjunto.

El retiro, un tema que Godoy posterga

Consultado sobre si este sería su último Mundial, el capitán fue cauto: "No me retracto, no creo que sea la última, será la última en realidad, uno tiene que saber cuándo dejar el fútbol [...] ese día hablaré de mi retiro pero ahorita mismo no estoy pensando en eso". Godoy insistió en que el protagonismo no es individual: "Estamos en un torneo que en realidad se trata del grupo de Panamá".

El sueño: 1-0 para la historia

Al cierre, ambos coincidieron en el escenario ideal para el debut ante Ghana: un marcador de 1-0. "El objetivo era el Mundial [...] no es solo participar, no es solo competir, es también tener la posibilidad de hacer historia", cerró Christiansen, mientras Godoy ratificó su confianza en que, tras el partido, "vamos a hacer historia".