Mundial 2026 calendario Panamá vs Ghana | Cuándo y dónde ver gratis el debut de la sele

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Panamá ya está en Toronto

La Selección Mayor Masculina arribó el martes a la ciudad de Toronto, donde este miércoles hará su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Ghana, en el Estadio de Toronto, por el Grupo L.

Previo al traslado, el equipo dirigido por Thomas Christiansen completó en horas de la mañana su último entrenamiento en el campamento base de Nottawasaga, afinando los detalles finales para el compromiso inaugural.

Tras el almuerzo, la delegación viajó hacia Toronto y llegó a su hotel de concentración a las 3:15 p.m., donde fue recibida por una numerosa cantidad de aficionados panameños que le dieron una cálida bienvenida al plantel.

Christiansen: "Tenemos mucho respeto a Ghana"

El estratega nacional y el capitán Aníbal Godoy participaron en la conferencia de prensa oficial previa al partido, realizada en el Estadio de Toronto. Christiansen destacó el respeto hacia el rival, aunque dejó claro que Panamá llega con confianza:

"Tenemos mucho respeto a Ghana. Es una selección con experiencia en los Mundiales. Tienen un técnico nuevo que lleva poco tiempo, pero justamente esa experiencia mundialista que él posee puede servirle para transmitir información importante a sus jugadores".

El técnico también resaltó el nivel mostrado por los representantes de Concacaf en los primeros días del torneo:

"Estados Unidos, México y Canadá han respondido bien. Nosotros también queremos marcar nuestro territorio. Sabemos que será un partido difícil, pero el equipo está muy bien, con muchos ánimos y con la confianza de que se puede ganar".

Asimismo, agradeció el respaldo de los aficionados panameños que viajaron hasta Canadá:

"A todos los fanáticos que apoyan a su selección, tanto en Panamá como fuera del país, les damos un agradecimiento especial. Ha habido un esfuerzo económico y de tiempo para estar aquí. Ver mañana el estadio con una gran presencia de panameños nos llena de orgullo y será un apoyo muy importante durante todo el partido".

Godoy: "Vamos a hacer historia"

El capitán Aníbal Godoy expresó la confianza del plantel tras la preparación realizada y el amistoso disputado ante Bosnia:

"Después de ver lo que hicimos en el último partido ante Bosnia, creo que ese es el fiel ejemplo de lo que podemos hacer en este primer encuentro. Hicimos un partido muy serio ante una selección mundialista y eso refleja el trabajo que venimos realizando día a día en los entrenamientos y en el campamento".

El mediocampista también habló sobre la ilusión del grupo:

"Tenemos un grupo con calidad humana y calidad técnica. La motivación que tenemos es hacer historia. Tengo una sensación muy grande y profunda de que cuando termine el día de mañana vamos a hacer historia".

Y subrayó la clave táctica de cara al debut:

"La clave será mantener el cero, estar bien ordenados defensivamente y aprovechar las oportunidades que tengamos".

Los 26 convocados, listos para el debut

Panamá afrontará su participación en el Mundial con los 26 jugadores originalmente convocados por Thomas Christiansen. Los futbolistas John Gunn y Víctor Griffith, quienes se mantuvieron como reservas desde la llegada a Canadá, finalizaron su participación con la Selección.

Con el respaldo de miles de panameños en Canadá y alrededor del mundo, la "Marea Roja" se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia mundialista este miércoles ante Ghana, en Toronto.

Con información de FPF.