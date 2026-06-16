Mundial 2026: Panamá se viste de rojo para su debut y usted lo podrá disfrutar en el circuito TVMAX

TVN y TVMAX han preparado distintos puntos de encuentro para que los aficionados disfruten del partido en compañía de familiares y amigos.

La expectativa por el debut de Panamá en el Mundial 2026 sigue creciendo. Desde la ciudad de Panamá hasta cada rincón de provincias, miles de aficionados se preparan para alentar a la Selección Nacional en su primer compromiso ante Ghana, con actividades, pantallas gigantes y circuitos especiales organizados para seguir el encuentro.

En el estadio Los Milagros, en Chitré, provincia de Herrera, el ambiente ya es de fiesta. Trabajadores avanzan en la instalación de tarimas y equipos para que los fanáticos puedan reunirse y disfrutar del partido en pantalla gigante.

"Vamos Panamá" es la consigna que se repite entre los herreranos, quienes confían en que la selección pueda arrancar con una victoria en la Copa del Mundo.

"Tengo mucha fe en Panamá. Va a ganar 2 a 0", comentó uno de los aficionados consultados.

Otros se mostraron igual de optimistas y pronosticaron un ajustado triunfo canalero por 3-2.

La emoción es comprensible. De las decenas de selecciones que iniciaron el camino clasificatorio, solo 48 países lograron asegurar un cupo en el Mundial 2026, y Panamá forma parte de ese selecto grupo.

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Circuitos TVN-TVMAX para vivir la fiesta mundialista

Además de las actividades en Herrera, TVN y TVMAX han preparado distintos puntos de encuentro para que los aficionados disfruten del partido en compañía de familiares y amigos.

Uno de los principales escenarios será el Parque Urracá, donde se instalará una pantalla gigante y la entrada será completamente gratuita.

Los asistentes también podrán encontrar venta de alimentos y bebidas mientras disfrutan de la transmisión.

Actualmente, personal técnico trabaja en la instalación de sistemas eléctricos, sonido y la pantalla principal que permitirá seguir cada minuto del encuentro.

Más opciones para apoyar a la Sele

Otro de los puntos habilitados será Extreme Zone, donde los organizadores anunciaron promociones especiales, actividades familiares y animación para acompañar el debut mundialista.

"Vamos a tener batucadas, promociones 2x1 en algunos platos y muchas sorpresas para los fanáticos", adelantaron los organizadores.

Los amantes de la gastronomía mexicana también tendrán una alternativa en El Huequito Mexicano, que ofrecerá promociones durante la transmisión del partido.

"No se pueden perder este primer encuentro entre Ghana y Panamá. Vengan a disfrutarlo con nosotros", señalaron desde el establecimiento.

Mientras tanto, Canal House Panamá también se prepara para recibir a cientos de seguidores vestidos de rojo, con un menú especial de comidas y bebidas para acompañar la jornada.

"Estamos listos para apoyar a la Sele desde temprano y vivir esta fiesta junto a TVMAX y todos los panameños", indicaron representantes del local.

Cobertura especial del Mundial 2026

TVN y TVMAX mantienen una cobertura especial del Mundial 2026 tanto dentro como fuera de Panamá, llevando a los televidentes toda la información relacionada con la participación de la selección nacional.

Panamá, Parqué Urracá

Colón, estadio Mariano Bula

Herrera, estadio Los Milagros en Monagrillo

San Miguelito, Brisas Capital en Brisas del Golf

El encuentro entre Panamá y Ghana marcará el inicio del camino mundialista para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, en medio de una ola de entusiasmo que ya se siente en plazas, restaurantes, parques y puntos de encuentro en todo el país.

La cita está marcada: este miércoles, Panamá se paraliza para acompañar a la Sele en su estreno mundialista.