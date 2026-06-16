Mundial 2026: Universidades suspenden labores vespertinas y nocturnas por debut de Panamá

El decreto establece la suspensión de labores en las oficinas públicas debido al encuentro de la selección nacional de Panamá en el Mundial de Fútbol 2026.

Varias universidades públicas del país anunciaron la suspensión de labores académicas y administrativas para este miércoles 17 de junio de 2026, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 19 del 16 de junio de 2026, que ordena el cierre de oficinas públicas nacionales y municipales a partir de las 2:00 p.m. con motivo del primer partido de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) informó a su comunidad universitaria que suspenderá sus labores a partir de las 2:00 p.m., atendiendo a lo establecido en el decreto publicado en Gaceta Oficial.

Por su parte, la Universidad de Panamá (UP) comunicó que, luego de realizar las consultas correspondientes con los miembros del Consejo Académico, se determinó suspender las labores académicas y administrativas en todo el país durante la tarde del miércoles.

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La institución detalló que las actividades se desarrollarán de manera regular hasta las 2:00 p.m., por lo que solicitó a estudiantes, docentes y personal administrativo tomar las previsiones necesarias.

Asimismo, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) se sumó a las instituciones educativas que ajustarán su jornada laboral en atención a la medida gubernamental.

El decreto establece la suspensión de labores en las oficinas públicas debido al encuentro de la selección nacional de Panamá en el Mundial de Fútbol 2026, permitiendo que funcionarios y ciudadanos puedan acompañar este acontecimiento deportivo.