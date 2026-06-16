Mundial 2026: Panamá debuta este 17 de junio; Meduca suspende clases vespertinas y nocturnas

Panamá/Los estudiantes de las jornadas vespertinas y nocturnas de todo el país no tendrán clases este miércoles 17 de junio, luego de que el Ministerio de Educación (Meduca) anunciara la suspensión de las actividades presenciales en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 19 de 16 de junio de 2026.

La decisión se produce en medio de la expectativa nacional por el primer partido de la Selección en la Copa Mundial de Fútbol 2026, un evento que ha generado un ambiente de entusiasmo entre aficionados y distintos sectores del país.

En ese sentido, la medida aplicará tanto para los centros educativos oficiales como particulares.

En un comunicado dirigido a la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes y directivos, la entidad informó que “se suspenden las clases presenciales mañana 17 de junio en la jornada escolar vespertina (clases de la tarde) y nocturna (jóvenes y adultos) en todos los centros educativos oficiales y particulares del país”.

La institución explicó que la disposición responde a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para respaldar a la selección panameña en su estreno mundialista.

Esta medida tiene como propósito dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, en el referido decreto que lleva la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino, para apoyar con entusiasmo y pasión a nuestra selección nacional de fútbol de Panamá que debuta, este 17 de junio, en la Copa Mundial de Fútbol 2026”, señala el comunicado.

Así las cosas, el turno matutino deberá acudir a las aulas de clase.