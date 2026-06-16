Mundial 2026: Parque Urracá listos para recibir a fanáticos de la Sele para el Panamá-Ghana

La afición panameña podrá disfrutar del partido Panamá vs. Ghana en un ambiente familiar y con transmisión en vivo.

Ciudad de Panamá/El ambiente mundialista ya se siente con fuerza en las calles de la ciudad de Panamá. Como parte de las iniciativas para que la afición apoye a la selección de Panamá en su debut en el Mundial de la Copa de la FIFA 2026, se ha iniciado la instalación de una pantalla gigante en el Parque Urracá.

Los trabajos de limpieza y montaje en este punto estratégico de la capital avanzan a buen ritmo para recibir a miles de fanáticos vestidos de rojo.

La actividad, organizada por una alianza entre TVN e I Star PTY, abrirá sus puertas al público este miércoles 17 de junio a partir de las 4:00 de la tarde, ofreciendo un espacio seguro con venta de comida y bebidas para disfrutar en familia o con amigos.

La cobertura completa de los 90 minutos del encuentro Panamá vs. Ghana contará con la narración y el equipo de TVMax, garantizando que los asistentes no se pierdan ningún detalle del histórico partido.

Rutas del gol

El Parque Urracá no es el único punto de encuentro preparado para la cita mundialista. En un recorrido por diversos comercios locales, se confirmó que Canal House Panamá está totalmente listo para recibir a la marea roja.

Germán Gómez, representante del lugar, destacó que abrirán sus puertas desde temprano y contarán con un menú especial de comida y bebidas diseñado exclusivamente para el evento.

Esta sede oficial operará en alianza directa con la transmisión de TVN y TVMax, ofreciendo una alternativa techada y con un ambiente óptimo para quienes prefieran asegurar sus reservas y celebrar cada jugada de la selección nacional.

Con información de Luis Jiménez.