Luis 'Matador' Tejada: Futbolistas panameños serían reconocidos con orden nacional en honor a la leyenda

La iniciativa rinde homenaje al legado del exseleccionado Luis Tejada, considerado una de las figuras más representativas del fútbol nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley 560, que crea la Orden Nacional de Honor Futbolístico “Luis ‘Matador’ Tejada Hansell”, fue aprobado en primer debate por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, con el objetivo de reconocer la trayectoria y aportes de futbolistas panameños.

De acuerdo con la Asamblea, la iniciativa rinde homenaje al legado del exseleccionado Luis Tejada, considerado una de las figuras más representativas del fútbol nacional. Durante la sesión, su madre, Rita Hansell, expresó su gratitud por el reconocimiento, destacando el esfuerzo y sacrificio de su hijo para dejar en alto el nombre de Panamá.

La diputada Grace Hernández, proponente del proyecto, subrayó que Tejada dejó una huella imborrable en el deporte, sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones que aspiran a representar al país en el ámbito futbolístico.

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El legado del ‘Matador’

Luis Tejada falleció el 28 de enero de 2024, luego de sufrir una complicación de salud mientras participaba en un partido de fútbol recreativo en el sector de Santa Librada. Su muerte generó una profunda conmoción a nivel nacional, uniendo a aficionados, clubes y figuras del deporte en múltiples homenajes.

Reconocido por su entrega en la cancha, su capacidad goleadora y su carisma, Tejada se consolidó como uno de los máximos referentes del fútbol panameño. Entre sus momentos más recordados destaca la anotación de una chilena frente a la selección de México, considerada una de las jugadas más emblemáticas en la historia deportiva del país.

Más allá de sus logros deportivos, el ‘Matador’ es recordado como un símbolo de lucha, perseverancia y humildad. Su legado permanece vigente en cada generación de jóvenes futbolistas que ven en su historia un ejemplo a seguir.

A más de dos años de su fallecimiento, su figura continúa presente en la memoria colectiva de Panamá, mientras iniciativas como esta orden nacional buscan inmortalizar su contribución al deporte y al país.