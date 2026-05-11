Darwin Pinzón aprehendido en Panamá Oeste por presunto caso de homicidio

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Panamá/En una acción operativa enmarcada en el "Plan Firmeza", unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva la aprehensión del futbolista panameño Darwin Pinzón, de 32 años de edad, durante el mediodía del pasado viernes 8 de mayo de 2026.

El arresto se produjo en un punto de control ubicado en el corregimiento de Puerto Caimito, específicamente en las proximidades de la barriada Alto del Campo, en el distrito de La Chorrera.

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Según el reporte oficial brindado por el Comisionado Adolfo Pérez, jefe de la Décima Zona de Policía de Panamá Oeste, al momento de verificar la identidad del ciudadano, se detectó un oficio de captura vigente relacionado con un delito contra la vida e integridad personal. Aunque la detención se ejecutó en Panamá Oeste, las autoridades aclararon que el caso es gestionado por la Fiscalía Regional de San Miguelito, debido a que el hecho investigado ocurrió originalmente en dicho distrito.

Darwin Pinzón, quien actualmente forma parte de la plantilla del San Francisco FC en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), es recordado por su paso como exseleccionado nacional. Bajo la dirección técnica de Hernán Darío "Bolillo" Gómez, el volante disputó 7 partidos con la camiseta de Panamá y logró anotar 2 goles.

Tras su captura, el jugador fue puesto a órdenes de la autoridad competente y notificado sobre las medidas legales que se mantienen vigentes en su contra. Hasta el momento, las investigaciones por el presunto delito de homicidio continúan bajo la sumaria de la Fiscalía de San Miguelito, mientras que el entorno del jugador y el club no han emitido declaraciones públicas oficiales sobre su situación jurídica actual.

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Con información de Yiniva Caballero.