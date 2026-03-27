Panamá enciende el camino: inicia el recorrido de la Llama Suramericana 2026

Panamá da la bienvenida al fuego suramericano: inicia el camino a los Juegos de la Juventud 2026.

Panamá/Hace apenas unos instantes, el territorio nacional se convirtió oficialmente en el guardián de la Llama Suramericana, tras concluir los actos protocolares que marcan el inicio formal del camino hacia los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La histórica jornada comenzó a las 6:24 a.m. de este viernes 27 de marzo, cuando el fuego aterrizó en suelo panameño procedente de Rosario, Argentina, ciudad que albergó la edición anterior de la justa. La antorcha fue portada por Anamae Orillac, Directora General de los Juegos, quien fue recibida en la terminal aérea por el Director General de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young.

Tras la recepción inicial, la comitiva se trasladó al Aeropuerto Marcos A. Gelabert. En un acto cargado de simbolismo y orgullo nacional, el Excelentísimo Presidente de la República, José Raúl Mulino, portó la antorcha encendida ante las autoridades presentes, sellando oficialmente el traspaso del fuego que había iniciado días atrás en el Monumento a la Bandera en Rosario.

Con este encendido presidencial, ha arrancado el recorrido nacional de la antorcha, el cual iniciará en la provincia de Chiriquí y se extenderá por todo el país como un símbolo de unidad e inspiración para las nuevas generaciones.

Este evento marca el preámbulo definitivo para la gran cita deportiva que se celebrará del 12 al 25 de abril, consolidando a Panamá como una plataforma para el desarrollo de atletas que buscan competir "A OTRO NIVEL".