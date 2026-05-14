LPF | Previa Plaza Amador vs UMECIT FC semifinal de vuelta

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Panamá/La gran batalla por un boleto a la final del Torneo Clausura 2026 de la LPF se definirá este viernes 15 de mayo cuando Plaza Amador reciba a UMECIT FC en el partido de vuelta de las semifinales, programado para las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza.

La serie llega completamente abierta luego del emocionante empate 2-2 registrado en el choque de ida disputado en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, un compromiso cargado de intensidad, goles y momentos de alta tensión que dejó todo servido para una definición de infarto en la capital.

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En aquel encuentro, UMECIT FC golpeó primero gracias a un tanto de Óscar Becerra al minuto 38, pero la respuesta del conjunto placino no tardó en llegar y José Murillo empató antes del descanso. En la segunda mitad, los universitarios volvieron a ponerse arriba en el marcador mediante un penal convertido por Erick Rodríguez al 75’, aunque nuevamente apareció la reacción del equipo dirigido por Plaza Amador, esta vez con un gol de Yoameth Murillo al minuto 81 para sellar el definitivo 2-2.

Más allá del marcador, el primer duelo dejó estadísticas interesantes. El elenco placino dominó la posesión del balón con un 60%, mostrando mayor control del juego, mientras que UMECIT apostó por la efectividad y la intensidad ofensiva para complicar constantemente a la defensa rival.

El historial reciente entre ambos clubes refleja una rivalidad cada vez más equilibrada en la Liga Panameña de Fútbol. En los últimos cinco enfrentamientos se registran dos victorias para Plaza Amador, una para UMECIT y dos empates, incluyendo los dos cruces de este Clausura 2026 que terminaron igualados 2-2.

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Los antecedentes recientes entre ambos equipos:

10/05/2026: UMECIT FC 2-2 Plaza Amador

25/04/2026: Plaza Amador 2-2 UMECIT FC

26/01/2026: UMECIT FC 1-0 Plaza Amador

01/11/2025: Plaza Amador 1-0 UMECIT FC

04/08/2025: UMECIT FC 0-2 Plaza Amador

Con este panorama, el choque de vuelta promete máxima intensidad, ya que cualquier detalle podría marcar la diferencia en la lucha por avanzar a la gran final del fútbol panameño.

Para Plaza Amador será clave aprovechar la localía y mantener el dominio de balón mostrado en el primer partido, mientras que UMECIT FC buscará volver a sorprender con transiciones rápidas y efectividad en ataque.

La expectativa es alta para una semifinal que enfrenta a dos equipos que han demostrado carácter, reacción y ambición durante toda la temporada. Este viernes, uno de ellos dará el paso definitivo rumbo a la gran final del Clausura 2026 de la LPF.

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