José Calderón es desvinculado del Sporting San Miguelito

El sábado 16 de mayo semifinales de vuelta entre Veraguas United y Alianza FC desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El portero José Calderón quedó fuera de las filas del Sporting San Miguelito, horas después de recibir una suspensión de seis meses por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol.

El Sporting indicó en un comunicado, difundido este martes, que el arquero fue desvinculado del conjunto de San Miguelito que compite en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"En atención a la medida adoptada por la Federación y conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables, el Sporting San Miguelito decidió dar por terminada la relación contractual que mantenía con el jugador", quedó plasmado en la nota.

Te puede interesar: José Calderón recibe suspensión provisional por parte de la Federación Panameña de Fútbol

El conjunto de San Miguelito aclaró que respeta "la presunción de inocencia y el debido proceso" y mostró su disposición de colaborar con las autoridades que llevan adelante las investigaciones en ese caso.

"José Calderón no forma parte de nuestra institución", recalcó el Sporting. "No respaldamos ni toleramos conductas que atenten contra la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol".

Calderón fue suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol mientras la comisión disciplinaria del ente federativo investiga lo ocurrido durante el partido de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la LPF entre Sporting San Miguelito y Alianza FC. El arquero marcó un gol en su propia portería, sobre el final del tiempo reglamentario, que representó la derrota del elenco académico, por 3 a 2. Ese resultado le dio la clasificación a los aliancistas a los playoffs.

Te puede interesar: LPF propone ante diputados que manipulación de partidos se califique como delito

Trayectoria

José Calderón es un portero panameño nacido el 14 de agosto de 1985 en la ciudad de Panamá. A lo largo de su carrera ha jugado en clubes de Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia, además de formar parte de la selección nacional de Panamá.

Datos de su carrera

Nombre completo: José de Jesús Calderón Frías

José de Jesús Calderón Frías Posición: Portero

Portero Estatura: 1.87 metros

1.87 metros Debut profesional: 2003 con el club San Francisco FC.

Clubes donde ha jugado

Durante su trayectoria profesional defendió los colores de:

San Francisco FC

Chorrillo FC

Chepo FC

Árabe Unido

Heredia

Coatepeque

Platense FC

Real Cartagena

Marathón

Guastatoya

Comunicaciones FC

Cobán Imperial

Xelajú MC

Sporting San Miguelito

Carrera con la selección de Panamá

Calderón debutó con la selección mayor de Panamá en 2005, en un amistoso frente a Baréin. Con la selección nacional acumuló más de 40 partidos internacionales y participó en distintos procesos eliminatorios, Copas Oro y torneos de la Concacaf.

También integró el plantel de Selección de fútbol de Panamá que asistió al histórico primer Mundial de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, donde fue uno de los arqueros convocados.

Su carrera se ha caracterizado por la longevidad, experiencia internacional y presencia constante en equipos competitivos de Centroamérica.