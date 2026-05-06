LPF propone ante diputados que manipulación de partidos se califique como delito

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) dio un paso significativo en su lucha contra la manipulación de partidos, al impulsar una iniciativa que busca tipificar esta práctica como delito en la legislación panameña. La propuesta apunta a cerrar vacíos legales y dotar al sistema judicial de herramientas más efectivas para sancionar estas conductas que afectan la integridad del deporte.

Como parte de este proceso, representantes de la LPF sostuvieron una reunión con diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional de Diputados, entre ellos Luis Duke, Roberto Zúñiga, Francisco Brea y José Pérez Barboni. El encuentro permitió abrir un espacio de diálogo interinstitucional enfocado en la necesidad de actualizar el marco legal del país frente a un fenómeno que ha ganado relevancia a nivel internacional.

Según lo discutido, existe consenso entre los actores involucrados en que Panamá requiere normas más específicas para enfrentar la manipulación de partidos, una práctica que no solo perjudica la credibilidad de las competencias deportivas, sino que también puede estar vinculada a redes de apuestas ilegales y crimen organizado.

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Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que, una vez tipificado el delito de manera clara, cualquier persona involucrada —ya sean jugadores, árbitros, directivos u otros actores— enfrente consecuencias penales más rápidas y contundentes. Actualmente, la falta de una figura delictiva específica dificulta la persecución efectiva de estos casos.

La propuesta legislativa contempla la introducción de sanciones más severas, incluyendo penas de prisión, así como otras medidas complementarias que permitan disuadir este tipo de conductas. Además, se busca fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar y procesar los casos, dotándolo de un marco jurídico más preciso que facilite la recolección de pruebas y la judicialización.

Este tipo de legislación ya ha sido adoptado en diversos países, donde ha servido como herramienta clave para combatir la corrupción en el deporte. En ese sentido, la LPF considera que Panamá no debe quedarse rezagado y debe alinearse con estándares internacionales que promuevan la transparencia y el juego limpio.

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El impulso de esta reforma también responde a la creciente preocupación de organismos deportivos y aficionados, quienes demandan competiciones justas y libres de cualquier tipo de manipulación. La credibilidad del fútbol, como uno de los deportes más seguidos en el país, depende en gran medida de la confianza del público en la legitimidad de sus resultados.

Tras la reunión, se espera que los diputados involucrados avancen en la elaboración de un proyecto de ley que pueda ser presentado en el pleno de la Asamblea Nacional en las próximas semanas. De concretarse, esta iniciativa marcaría un precedente importante en la lucha contra la corrupción deportiva en Panamá.

Con este paso, la Liga Panameña de Fútbol reafirma su compromiso con la integridad del deporte y abre la puerta a una transformación legal que podría tener un impacto duradero en el fútbol nacional.

Información de LPF