LPF resultado | Alianza FC avanza a semifinales tras épica tanda de penales ante CAI en playoffs

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Panamá/En una noche cargada de emoción y dramatismo en la Liga Panameña de Fútbol, Alianza FC selló su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026 tras superar 4-3 en la tanda de penales al Club Atlético Independiente (CAI), luego de un vibrante empate 3-3 tras 120 minutos de juego.

El encuentro arrancó con mejor ritmo para los verdolagas, que lograron abrir el marcador al minuto 17 gracias a una definición de Heuyín Guardia, desatando la celebración de su afición y dándole ventaja tempranera a Alianza.

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Sin embargo, el conjunto vikingo reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 61 mediante Leonel Tejada, quien aprovechó una desatención defensiva para colocar el 1-1 y meter nuevamente al CAI en partido.

La remontada parecía consumarse cuando Jafet Obando apareció al minuto 82 para poner el 2-1 favorable al equipo de La Chorrera, resultado que encaminaba su clasificación. Pero cuando todo apuntaba a una eliminación de Alianza, apareció el dramatismo en tiempo añadido: al 90+6, John Alvarado convirtió desde el punto penal para establecer el 2-2 y mandar el compromiso a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, Oliver Campos volvió a adelantar al CAI con el 3-2, colocando nuevamente contra las cuerdas a los aliancistas. No obstante, el equipo capitalino respondió una vez más y encontró el empate definitivo 3-3 por intermedio de Rafael Águila, forzando así la definición desde los doce pasos.

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En la tanda de penales emergió como figura el guardameta Jean Ambuila, quien detuvo dos lanzamientos y fue determinante para que Alianza FC se impusiera 4-3 en la serie, certificando su clasificación a las semifinales del campeonato.

Con este sufrido pero valioso triunfo, el conjunto aliancista mantiene vivo su sueño de conquistar el Clausura 2026 y ahora deberá enfocar su preparación en el próximo gran reto: la serie semifinal frente a Veraguas United, en busca de un lugar en la gran final del fútbol panameño.

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