Avión de la selección de Panamá | Thomas Christiansen: “Somos unos privilegiados”

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, reaccionó con satisfacción tras la presentación oficial del nuevo avión temático de Copa Airlines, un Boeing 737 que será utilizado dentro de la logística del combinado nacional en su camino hacia el Mundial 2026.

Durante el evento de develación realizado en Seattle, el estratega hispano-danés valoró positivamente el diseño de la aeronave y destacó los elementos visuales incorporados en el exterior del avión.

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“Muy bonito, los colores impactantes. Rojo, como tiene que ser”, expresó Christiansen al observar por primera vez la aeronave personalizada.

El seleccionador explicó que el diseño incorpora detalles representativos vinculados a la selección panameña y a figuras históricas del fútbol nacional.

“Representa mucho para nosotros. El águila, las dos leyendas que están en cada lado… es bonito”, comentó.

Christiansen confirmó además que no había visto previamente el avión antes de su presentación oficial, por lo que su reacción se produjo en el mismo momento de la develación.

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“No, ha sido la primera vez que lo veo”, señaló.

Sobre la importancia de contar con una aeronave personalizada para el equipo nacional, el técnico destacó el valor que tiene este tipo de iniciativas en el contexto de la participación panameña en la próxima Copa del Mundo.

“Somos unos privilegiados de tener un avión así, pintado por Copa, que nos va a llevar al Mundial”, afirmó.

La presencia de Christiansen en el evento se produce después de haber guiado a Panamá a su segunda clasificación en la historia a una Copa del Mundo, asegurando su presencia en el torneo de 2026, que se disputará en United States, Mexico y Canada.

En la fase de grupos del certamen, Panamá integrará el Grupo L, donde enfrentará a Croacia, Inglaterra y Ghana.

La selección panameña continúa así con su planificación de cara al torneo, mientras suma un nuevo elemento distintivo dentro de su preparación logística para la cita mundialista.