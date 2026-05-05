Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La presentación oficial del nuevo avión temático de Copa Airlines dedicado a la Selección de Panamá, un imponente Boeing 737 develado en Seattle, dejó imágenes memorables y emociones a flor de piel entre los invitados especiales, pero pocos lo vivieron con tanta intensidad como Román Torres.

El histórico capitán de la selección panameña y autor del gol que clasificó a Panamá a su primer Mundial fue una de las leyendas presentes en el acto y no ocultó su emoción al ver plasmada la historia del fútbol nacional en el diseño de la aeronave.

“La verdad es que esto es algo importante por todo lo que representa este avión y por quedarse plasmado de esta manera”, expresó Román al referirse al impacto del homenaje visual dedicado al combinado nacional.

Torres destacó que el diseño no solo honra a una generación, sino a todas las figuras que han contribuido al crecimiento del balompié panameño a lo largo de los años.

“Hay muchas leyendas que le han dado mucho a la selección de Panamá y creo que esto representa todo ese esfuerzo”, señaló el exdefensor central.

Para el recordado capitán canalero, verse reflejado en una iniciativa de esta magnitud tiene un valor sentimental enorme, especialmente por lo que simboliza para una generación que transformó la historia deportiva del país.

“Representa mucho, mucha nostalgia, mucha emoción por ese detalle”, confesó Torres, visiblemente conmovido.

El exjugador también describió la aeronave como un símbolo de ilusión de cara a la nueva etapa que vive la selección panameña y aseguró que este tipo de iniciativas fortalecen el sentido de pertenencia alrededor del equipo nacional.

“Ahora toca disfrutar y poder vivir este Mundial en este avión. Como siempre digo, esto es como un juguete nuevo”, comentó entre risas.

La develación del avión especial de la selección se convierte en un nuevo capítulo dentro de la historia del fútbol panameño, un homenaje aéreo que transportará no solo a jugadores y cuerpo técnico, sino también el orgullo de todo un país.

Y para figuras como Román Torres, que ayudaron a construir ese legado, ver su historia surcando los cielos es una recompensa emocional difícil de describir.