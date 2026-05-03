La Liga Panameña de Fútbol abre investigación formal por el extraño partido Alianza FC vs Sporting SM

El Sporting San Miguelito se pronunció en un comunicado a la ciudadanía.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció la apertura de una investigación formal de oficio tras el grave hecho ocurrido durante el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, disputado el pasado 2 de mayo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, encuentro que terminó con victoria 3-2 para los verdolagas.

Según el comunicado emitido por la liga, la investigación responde a una acción que “podría comprometer la integridad de la competencia”, en referencia a la polémica jugada del minuto 90 en la que el guardameta del Sporting, José Calderón, marcó un autogol que significó el tanto del triunfo para Alianza.

La LPF confirmó que solicitó a su Unidad de Integridad citar a las partes involucradas para rendir explicaciones, al tiempo que activó todos los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta.

“La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen”, expresó el organismo en su comunicado oficial.

Además, la LPF informó que enviará una carta formal a la Comisión de Disciplina de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.

Sporting había denunciado posibles amaños

Horas antes del pronunciamiento de la liga, el Sporting San Miguelito había publicado un comunicado denunciando la existencia de “indicios graves” vinculados a posibles amaños de partidos y solicitando investigaciones inmediatas por parte de la LPF y la Federación Panameña de Fútbol.

El club académico aseguró que bajo prácticas irregulares “no es posible competir en igualdad de condiciones” y reiteró su rechazo categórico a cualquier forma de corrupción en el fútbol nacional.

Julio Dely Valdés mostró su indignación

Tras el partido, el entrenador del Sporting, Julio Dely Valdés, calificó el encuentro como “rarísimo” y aseguró haber observado situaciones extrañas desde el inicio del compromiso, declaraciones que aumentaron la polémica en torno a lo sucedido en el Rommel Fernández.

La LPF dejó claro que actuará “con la máxima rigurosidad” y llevará el proceso “hasta sus últimas consecuencias”, subrayando que de comprobarse responsabilidades solicitará sanciones ejemplares para proteger la credibilidad del campeonato.

Con información de la Liga Panameña de Fútbol y Sporting SM.