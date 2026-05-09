LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Alianza FC vs Veraguas United: semifinal inició con duelo apretado en el Rommel Fernández

Sintoniza el partido de ida de la semifinal UMECIT FC vs Plaza Amador, el domingo 10 de mayo a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Alianza FC y Veraguas United dejaron abierta la serie semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, luego de empatar 0-0 este sábado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un duelo intenso, disputado y con pocas concesiones defensivas.

El encuentro de ida mostró a dos equipos cautelosos, conscientes de lo mucho que estaba en juego en la antesala de una final. Aunque el marcador terminó sin goles, el partido tuvo momentos de presión, aproximaciones peligrosas y un constante intercambio de dominio en diferentes tramos del compromiso.

Veraguas United manejó ligeramente más la posesión del balón con un 52%, mientras que Alianza FC se quedó con el 48%. Sin embargo, el conjunto verdolaga fue el que generó mayor volumen ofensivo. Los capitalinos realizaron 13 remates totales, casi el doble de los siete disparos del elenco veragüense. Además, Alianza consiguió seis remates a puerta, obligando al arquero rival a intervenir en varias ocasiones determinantes para mantener el empate.

Por su parte, Veraguas United respondió con orden táctico y aprovechó algunos espacios para generar cuatro disparos entre los tres palos. El equipo interiorano mostró solidez defensiva y capacidad para resistir la presión en los momentos de mayor intensidad del conjunto aliancista.

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La dinámica del encuentro mantuvo un ritmo equilibrado. Ambos clubes registraron cifras muy similares en el apartado de ataques, con 121 ofensivas para Alianza FC y 120 para Veraguas United, reflejando la paridad que predominó durante los 90 minutos.

Las acciones a balón parado también tuvieron cierta incidencia en el trámite del partido. Alianza cobró cuatro tiros de esquina, mientras que Veraguas ejecutó tres. Ninguno logró capitalizar esas oportunidades, en gran medida por la buena actuación de las líneas defensivas y la concentración de ambos guardametas.

En cuanto al orden táctico, el compromiso tuvo pocas interrupciones relacionadas con fueras de juego. Alianza cayó una vez en posición adelantada y Veraguas United en dos ocasiones. El juego se desarrolló con intensidad, pero sin excesiva brusquedad, ya que no se mostraron tarjetas rojas.

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El aspecto disciplinario sí dejó algunas amonestaciones. Alianza FC acumuló tres tarjetas amarillas, evidencia de la presión ejercida en varios sectores del campo para cortar avances rivales. Veraguas United recibió una sola cartulina amarilla en un encuentro que, pese a la tensión propia de una semifinal, se mantuvo bajo control arbitral.

En otros apartados estadísticos también predominó la igualdad. Los saques de banda favorecieron ligeramente a Veraguas United, 22 contra 21, mientras que en los saques de puerta los veragüenses sumaron 14 frente a nueve de Alianza, indicador de la insistencia ofensiva del cuadro capitalino durante distintos momentos del partido.

Con este resultado, la serie semifinal queda completamente abierta para el duelo de vuelta. Ninguno de los dos equipos logró tomar ventaja, por lo que la clasificación a la final del Clausura 2026 se definirá en el próximo enfrentamiento, donde tanto Alianza FC como Veraguas United estarán obligados a mostrar una versión más contundente en ataque si desean avanzar a la disputa por el campeonato.

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Previa

Los “pericos” llegan fortalecidos anímicamente luego de superar una dramática serie de playoffs ante el CAI (Club Atlético Independiente). El conjunto verdolaga empató 3-3 en un duelo cargado de emociones y terminó sellando su clasificación desde la tanda de penales, mostrando carácter en momentos de máxima presión.

Ahora, el equipo dirigido por Jair Palacios intentará aprovechar la localía para tomar ventaja antes de viajar a territorio veragüense. La experiencia de Alianza en instancias decisivas y su capacidad ofensiva han sido dos de sus principales fortalezas durante el campeonato.

Del otro lado estará un Veraguas United que firmó una de las campañas más consistentes del torneo. Los veragüenses finalizaron líderes de la Conferencia Oeste con 25 puntos y aseguraron su boleto directo a semifinales tras vencer 1-0 al CAI en la última jornada de la ronda regular.

El cuadro azul y blanco llega más descansado y con tiempo suficiente para preparar la serie, un factor que podría pesar en una llave tan corta. Además, el antecedente más reciente entre ambos equipos invita al espectáculo: el pasado 22 de febrero, Alianza derrotó 5-3 a Veraguas United en uno de los partidos más vibrantes del Clausura.

La serie enfrentará dos estilos diferentes. Alianza apuesta por el vértigo ofensivo y la presión alta, mientras que Veraguas ha encontrado solidez colectiva y orden táctico como principales armas para competir.

Con un boleto a la gran final en juego, la primera batalla de esta semifinal se perfila como un choque abierto, intenso y con dos equipos convencidos de que este puede ser el torneo de la consagración.