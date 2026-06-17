Mundial 2026 Panamá vs Ghana | Previa, antecedentes y alineaciones probables en el debut de la Sele

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá y Ghana comparten el Grupo L junto a Inglaterra y Croacia , dos potencias europeas que se asoman como rivales de fondo complicados.

Panamá/Las selecciones de Panamá y Ghana abren su participación en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio, en un duelo que marca el debut de Thomas Christiansen al frente de los Canaleros en una Copa del Mundo. El choque se disputará en el BMO Field de Toronto, desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá).

Dónde verlo: la transmisión será gratuita por TVN, TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube de TVN y podrás seguirlo también por radio en TVN Radio 96.5 FM.

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Lo que está en juego

Panamá y Ghana comparten el Grupo L junto a Inglaterra y Croacia, dos potencias europeas que se asoman como rivales de fondo complicados. Por eso, ambas selecciones saben que este duelo entre sí podría ser la oportunidad más clara de sumar puntos en la fase de grupos.

La forma de Ghana

Carlos Queiroz se convertirá en apenas la tercera persona en dirigir en cinco Mundiales, todos ellos en las últimas seis ediciones del torneo. Ghana llega tras terminar primero en su grupo de clasificación de la CAF, pero el ánimo se ha enfriado: los Black Stars no ganaron ninguno de sus últimos seis amistosos desde que sellaron el boleto (1 empate, 5 derrotas), y en sus últimos siete partidos mundialistas solo registran una victoria (1 empate, 5 derrotas).

La forma de Panamá

Para Panamá, esta será su segunda participación en una Copa del Mundo, después de haber sido una de solo dos selecciones invictas en la clasificatoria de Concacaf (7 victorias, 3 empates). Su único antecedente mundialista, en 2018, fue para el olvido: perdió los tres partidos de grupo y fue el equipo que más goles recibió en aquella edición (11). El panorama hoy es distinto bajo Christiansen, con apenas dos derrotas en sus últimos 13 partidos (5 victorias, 6 empates), y ambas caídas fueron ante selecciones de peso como Brasil y México.

Antecedente histórico

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones a nivel de mayores. Ghana acumula dos victorias en tres partidos mundialistas previos contra rivales de Concacaf (con una derrota), mientras que el único antecedente de Panamá ante un equipo africano en un Mundial fue la derrota 2-1 ante Túnez en 2018.

Tendencias y datos curiosos

Ghana no ha dejado la portería en cero en ninguno de sus últimos diez partidos mundialistas, y en los últimos seis recibió dos o más goles en cada uno. Además, el resultado del entretiempo se repitió al final del partido en cinco de sus últimos seis compromisos. Por el lado panameño, en los últimos cinco partidos ambos equipos anotaron, y la Canaleña ha marcado diez goles en la primera mitad a lo largo de sus últimos nueve encuentros.

Alineaciones probables:

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Jose´Córdoba, Jiovani Ramos, Andrés Andrade, César Blackman, Aníbal Godoy, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y Cecilio Waterman.

Ghana: Ati-Zigi, Seidu, Adjetey, Opoku, Mensah, Owusu, Partey; Fatawu, Ayew, Semenyo, Williams.