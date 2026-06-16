EN VIVO Mundial 2026 Francia 0-0 Senegal. Primer tiempo

Panamá/La emoción del Mundial 2026 continúa y este martes te damos la bienvenida a la cobertura EN VIVO y al minuto a minuto del atractivo enfrentamiento entre Francia y Senegal, correspondiente a la primera jornada del Grupo I, en un partido que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección de Francia, una de las grandes favoritas para conquistar la Copa del Mundo, inicia su camino con la misión de reafirmar su candidatura al título en lo que será el último Mundial del entrenador Didier Deschamps al frente del conjunto galo.

El estratega francés afronta su vigésimo partido como seleccionador en una Copa del Mundo y buscará seguir escribiendo su nombre en la historia. Los franceses llegan con una racha positiva tras ganar nueve de sus últimos 11 compromisos internacionales y sueñan con convertirse en apenas la tercera selección en alcanzar tres finales consecutivas de un Mundial.

Del otro lado aparece una aguerrida Senegal, que continúa consolidándose como una de las grandes potencias del fútbol africano. Los 'Leones de la Teranga' clasificaron invictos a su tercera Copa del Mundo consecutiva y esperan volver a sorprender al planeta como lo hicieron en 2002, cuando derrotaron 1-0 a Francia en uno de los resultados más memorables de la historia del torneo.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Los africanos llegan con algunas dudas tras no conseguir victorias en sus partidos de preparación previos al campeonato, aunque mantienen intacta la ilusión de dar otro golpe histórico.

Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, quien acumula 12 goles mundialistas y está cada vez más cerca del récord histórico de 16 anotaciones. En la acera rival, Ismaïla Sarr buscará liderar el ataque senegalés tras una destacada temporada en Europa.

Además, las estadísticas anticipan un compromiso vibrante. Los últimos nueve partidos de Francia terminaron con más de 2.5 goles, mientras que cinco de los últimos siete encuentros de Senegal en Copas del Mundo también superaron esa cifra.

Acompáñanos en esta apasionante cobertura EN VIVO del Francia vs Senegal, donde conocerás cada jugada, las incidencias, los goles y todas las emociones de este partido correspondiente al Grupo I del Mundial 2026.