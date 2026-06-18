‘Escuché entre 18 y 20 disparos’: El relato de un joven tras ataque armado que cobró la vida de una niña de 10 años

La principal es la muerte de una niña inocente, estudiante de quinto grado de la Escuela El Japón y miembro de la banda de música del plantel.

Ciudad de Panamá/La presencia de agentes de la Policía Nacional y del servicio motorizado Linces ha sido constante la mañana de este jueves en La Locería, corregimiento de Betania, un día después del ataque armado que cobró la vida de una niña de 10 años y de su padrastro en las inmediaciones de la Escuela El Japón.

Desde tempranas horas se observaron agentes desplegados en distintos puntos de la vía principal del sector y en los alrededores del centro educativo, una presencia que residentes aseguran no es habitual en esta zona de la capital.

Aunque no existía una orden oficial de suspensión de clases por parte del Ministerio de Educación (Meduca), durante las primeras horas de la mañana se registró una baja asistencia de estudiantes al plantel. Padres de familia y residentes aún permanecían impactados por lo ocurrido, tomando en cuenta que el ataque se produjo poco antes de las 7:00 a.m., cuando numerosos alumnos llegaban a sus centros escolares.

La comunidad señala que el hecho ha generado preocupación por varias razones.

La principal es la muerte de una niña inocente, estudiante de quinto grado de la Escuela El Japón y miembro de la banda de música del plantel. Además, vecinos expresaron inquietud porque el crimen ocurrió en las inmediaciones de un centro educativo, un espacio que tradicionalmente consideran seguro.

También llamó la atención la modalidad del ataque. Según información recabada en el área, los responsables habrían llegado en motocicleta y ejecutado el atentado al estilo de sicariato, una forma de operar que algunos residentes consideraban que ya había quedado en el pasado.

Uno de los jóvenes que reside cerca de la escuela relató que se encontraba durmiendo cuando escuchó una ráfaga de disparos. Explicó que, tras estos hechos, decidió no salir de su casa durante todo el día, debido al temor que sentía por lo ocurrido en un área que describió como tranquila.

Yo escuché como una cara como de 20, 18 disparos. Y bueno, yo me asomé por la ventana. Escuché como gente gritando, una señora gritando como arrepentida. Y bueno, los niños gritando como asustados. La gente por ahí corriendo. Y bueno, fue un susto grande, la verdad", detalló.

Otro vecino, de 94 años, manifestó que las rondas policiales no suelen ser frecuentes en el sector y aseguró no conocer de grupos organizados de vigilancia comunitaria en el área.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a todos los responsables. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado oficialmente sobre nuevos avances en el caso.

Residentes también indicaron que esperaban la llegada de autoridades regionales de Educación.

El hecho ha generado conmoción nacional y reactivado los cuestionamientos sobre la seguridad en los alrededores de los centros educativos y el impacto de la violencia criminal en la población civil.

Información de Fabio Caballero

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