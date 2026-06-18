'Panamá está fallando en prevención': Suky Yard tras crimen de niña en Betania y femicidio en Chiriquí

La especialista sostuvo que la situación evidencia que las estructuras criminales operan sin temor a las consecuencias legales y que los mecanismos de protección existentes no están siendo suficientes para garantizar la seguridad de la población.

Ciudad de Panamá/La muerte de una niña de 10 años durante un ataque armado en la mañana del miércoles 17 de junio ocurrido en el sector de La Locería, corregimiento de Betania, y el reciente femicidio registrado en David, provincia de Chiriquí, han reactivado la preocupación sobre la capacidad del Estado para prevenir la violencia y proteger a las víctimas.

La abogada y especialista en temas de violencia de género, Suky Yard, consideró que ambos hechos reflejan una problemática que se ha agravado en el país y que está cobrando la vida de personas ajenas a actividades delictivas, incluidos menores de edad.

Sobre el caso de Betania, donde la niña murió durante un ataque dirigido contra su padrastro, Yard manifestó preocupación por el nivel de violencia que se está registrando y por el hecho de que el crimen ocurriera frente a un centro educativo, en presencia de otros niños.

Hay niños y niñas en la República de Panamá muriendo, víctimas inocentes producto de los niveles de violencia que como país estamos enfrentando”, señaló.

La especialista sostuvo que la situación evidencia que las estructuras criminales operan sin temor a las consecuencias legales y que los mecanismos de protección existentes no están siendo suficientes para garantizar la seguridad de la población.

Violencia ligada al narcotráfico

Yard indicó que el incremento de los homicidios mantiene relación con las disputas vinculadas al narcotráfico y la distribución de drogas, una problemática que, a su juicio, está generando cada vez más víctimas inocentes.

Consideró necesario impulsar una política criminológica más efectiva, fortalecer la coordinación entre instituciones y desarrollar estrategias que permitan recuperar la seguridad ciudadana.

También mencionó casos recientes de personas que murieron al quedar atrapadas en hechos violentos con los que no guardaban relación, lo que, según explicó, demuestra que la violencia ha permeado distintos ámbitos de la sociedad panameña.

Cuestiona respuesta ante los femicidios

La abogada también se refirió al femicidio ocurrido recientemente en David, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja pese a que, según reportes preliminares, existían antecedentes de denuncias y medidas de protección.

A juicio de Yard, el caso refleja una desconexión entre las instituciones encargadas de atender a las víctimas y la realidad que enfrentan muchas mujeres que buscan ayuda.

Explicó que existe el riesgo de que las víctimas pierdan confianza en el sistema cuando observan que, aun después de denunciar, continúan siendo vulnerables a agresiones que terminan en tragedia.

Estamos frente a un problema de salud pública en el que las mujeres están pidiendo ayuda y aun así terminan asesinadas”, afirmó.

Medidas de protección

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la especialista se centra en el seguimiento de las medidas de protección emitidas a favor de mujeres en riesgo.

Detalló que, aunque las autoridades pueden ordenar restricciones de acercamiento, rondas policiales y prohibiciones de contacto, persisten dudas sobre la supervisión efectiva de estas disposiciones y sobre la rapidez con que se actúa cuando una víctima reporta nuevas amenazas.

Según explicó, cuando una mujer denuncia que un agresor ha incumplido una medida de protección, es necesario realizar diligencias para validar legalmente conversaciones, mensajes o evidencias digitales, procesos que pueden verse afectados por la saturación institucional.

Yard señaló que las demoras en algunas etapas de investigación pueden convertirse en un factor de riesgo para las víctimas que continúan expuestas a amenazas.

Brazaletes electrónicos

La especialista también abordó la discusión sobre la implementación de brazaletes electrónicos para agresores de alto riesgo, una propuesta que ha surgido repetidamente tras casos de femicidio.

Aunque reconoció que no constituyen una solución definitiva, consideró que podrían convertirse en una herramienta adicional de prevención.

A su juicio, la principal dificultad ha sido la falta de priorización de recursos para atender la problemática de la violencia contra las mujeres.

Panamá está fallando en materia de prevención”, sostuvo.

Durante su análisis, Yard afirmó que las cifras reflejan un incremento de los femicidios en comparación con el año anterior y planteó la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas mediante el uso de tecnología, la coordinación interinstitucional y la participación de distintos sectores de la sociedad.

Entre las alternativas mencionó herramientas tecnológicas que permitan alertar a las víctimas cuando un agresor se encuentre cerca, así como mecanismos más ágiles para atender denuncias por incumplimiento de medidas de protección.

La especialista concluyó que tanto la muerte de la niña en Betania como los recientes casos de femicidio deben servir como una alerta sobre la necesidad de reforzar las acciones de prevención y protección, evitando que la violencia continúe cobrando la vida de personas inocentes, ya que este año, los casos de femicidio han aumentado en un 57% con respecto al 2025.

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