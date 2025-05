'Panamá entre los países con más homicidios infantiles', señala abogada Suky Yard

Panamá se enfrenta a la dolorosa realidad de homicidios y abusos sexuales: sus principales víctimas son niñas, niños y adolescentes. En estos momentos, casos que han marcado a la sociedad se debaten en la esfera judicial: la condena por el atroz asesinato de la pequeña Lina Rojas en Chiriquí y el inicio del juicio por la angustiante desaparición de Aderlyn Llerena en San Miguelito.

Para la abogada Suky Yard, estos casos evidencian la urgencia de abordar la violencia infantil desde la prevención hasta la sanción.

Tras un recuento de la desaparición de Aderlyn, quien fue vista por última vez el pasado 13 de septiembre de 2022 en el sector de Las Trancas en San Miguelito, cuando se dirigía a la escuela, la abogada Yard lamentó que Panamá no cuente con políticas claras para la protección de los infantes.

"Veo con mucha preocupación, porque siempre soy del criterio de que nuestro país, desafortunadamente, no trabaja en proyectos de prevención para prevenir este tipo de situaciones tan atroces", señaló Yard, haciendo énfasis en el horror del caso de Lina Rojas.

"La forma, los resultados que arrojaron la autopsia de lo que ocurrió con Lina, de verdad que es doloroso, es lamentable. Siempre mi mensaje de solidaridad para con los familiares”, agregó.

Yard también apuntó a las posibles fallas del sistema en la investigación del caso de Aderlyn. "Igual que lo que pasó en el caso de la niña Aderlyn cuando no se hicieron tal vez las investigaciones que pudieron haber determinado o jugado un papel muy importante entre haberla encontrado o no, como en esta situación en la que nos encontramos".

Para la abogada, el país no puede seguir tratando estos casos como hechos aislados, insistiendo en la necesidad de trabajar en prevención.

No podemos olvidar la forma atroz, la hazaña, el odio de cada uno de los diferentes casos, no solamente de estos dos menores, sino de otros casos más en donde han sido niñas a las que lastimosamente en nuestro país le han arrebatado la vida de una forma tan cruel”, apuntó la abogada.

Cercanía de los agresores con las víctimas

En un punto común de ambos casos, la cercanía del agresor a las víctimas es alarmante. Y es que, según la abogada, por su experiencia, ha podido determinar que el común denominador de la mayoría de los casos los agresores son personas cercanas.

"Nunca es una persona extraña, o por lo general casi nunca es una persona extraña. Siempre es alguien cercano, que conoce la dinámica familiar, que tiene un vínculo de confianza con los familiares, que sabe muy bien lo que le gusta o no le gusta a los menores", explicó Yard, describiendo un modus operandi de los agresores.

La abogada también se refirió a Kenny Alberto Quintero Cedeño, condenado por el asesinato de Lina Rojas, cuya frialdad ante las pruebas fue impactante. Esto lleva a cuestionar qué sucede con estos individuos dentro del sistema penitenciario y las consecuencias de condenas que podrían resultar en su liberación temprana.

"Nuestro país, y partiendo de la premisa, que en otras esferas se ha demostrado, que el que es pederasta o el pedófilo no tiene señales de resocialización. Esa conducta no se resocializa. No hay arrepentimiento".

Falta de programas

Yard lamentó la falta de programas de calificación y análisis para estos delincuentes en el sistema penitenciario y la naturaleza privada del registro de ofensores sexuales en Panamá. "Nuestro país tiene una ley que crea el registro de ofensores sexuales, es cierto, pero es una ley que no es pública. Eso es de acceso privado”, indicó.

La existencia de un registro público podría haber marcado una diferencia en el caso de Aderlyn, cuyo presunto agresor, ya tenía una condena por agresión sexual. "Y eso es lo recurrente. No solamente el caso de Aderlyn. Nosotros hemos visto otro caso donde la persona previamente ya tenía una condena por agresor sexual. Y cuando nosotros nos damos cuenta, la persona nuevamente vuelve a cometer el delito. Este es un ejemplo reiterativo y acertado de que no existe un tipo de verdad de resocialización", afirmó Yard.

Panamá uno de los países con más casos de homicidios y femicidios

Ante este panorama, la abogada hizo un llamado urgente a las autoridades e instituciones a implementar políticas de prevención. "Hay que hacer políticas de prevención. Nuestro país en este momento es uno con más altas tasas en materia de homicidios infantiles en América Latina y el Caribe. No estamos trabajando verdaderamente para proteger a nuestros niños".

Recuento de los casos

Cabe destacar que, ayer, Quintero Cedeño, de 58 años, fue condenado a 48 años de prisión por el delito de femicidio y violación agravada en perjuicio de Lina Rojas de 10 años, hecho ocurrido en el distrito Alanje, provincia de Chiriquí, el 9 de febrero del 2023.

El cuerpo de Lina fue encontrado dos días después en una casa abandonada cercana a su residencia, con múltiples lesiones que indicaban signos de violencia en diversas partes de su anatomía. A pesar de los esfuerzos médicos, la menor falleció el 11 de febrero debido a la gravedad de los golpes. La aprehensión de este sujeto se dio el 13 de mayo de 2023, luego de que se realizaran diversas pruebas forenses que lo vinculaban como principal sospechoso del crimen.

Mientras que, ayer, inició la audiencia de juicio oral por el caso de Aderlyn Llerena. El juicio oral se realiza en la sede del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito. El fiscal superior Humberto Rodríguez detalló que existe más de un centenar de pruebas que respaldan la teoría del caso contra el único sospechoso Samuel Leopoldo Hutson.

Privación de libertad, sustracción de menor y lesiones personales psicológicas, son los delitos imputados contra Hutson. El juicio podría estar durando cerca de 15 días.

Pruebas del día 1 del juicio

En la primera parte del juicio se presentó un video de las cámaras de videovigilancia del Corredor Norte en el que la madre de Aderlyn hizo el reconocimiento de que se trataba de su hija y en el que se observa que un hombre la toma del brazo y la lleva hacia dentro de un herbazal; minutos después el hombre sale del herbazal, pero sin Aderlyn. En la sala, se proyectó el video que muestra la hora exacta en la que presuntamente Hudson priva de libertad a la pequeña.