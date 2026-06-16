Detienen a hombre por femicidio en David: atacó a su expareja con arma blanca dentro de un restaurante

La víctima, una mujer de entre 34 y 40 años, murió el lunes tras ser agredida en el cuello y la cabeza. Fiscales de Homicidio y Femicidio, Policía Nacional y peritos del Instituto de Medicina Legal acudieron al lugar.

Un hombre fue detenido provisionalmente este lunes por el femicidio de su expareja, atacada con arma blanca dentro de un restaurante cerca de la calle Cuarta de David, Chiriquí, mientras existía una boleta de alejamiento en su contra.

La medida fue lograda por la Fiscalía Regional de Chiriquí, que solicitó la detención provisional por el delito de femicidio en perjuicio de su expareja, crimen ocurrido el lunes 15 de junio de 2026.

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Los hechos

La mujer de entre 34 y 40 años murió tras ser atacada con arma blanca dentro de un restaurante ubicado cerca de la calle Cuarta de David, provincia de Chiriquí, en un hecho que las autoridades investigan como femicidio.

Según información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., cuando un hombre de aproximadamente 34 años, señalado por testigos como expareja de la víctima, llegó al establecimiento e inició una discusión con la mujer. Acto seguido, la atacó con un arma blanca, causándole heridas entre el cuello y la cabeza, que le provocaron la muerte en el lugar.

De forma preliminar, ha trascendido que existía una boleta de alejamiento vigente contra el agresor, aunque esta información deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades competentes. Se conoció además que la mujer trabajaba en uno de los almacenes cercanos al restaurante donde ocurrió el hecho.