Panamá, un refugio clave para la conservación de las tortugas marinas

Se estima que solo una de cada mil crías logra llegar a la edad adulta, debido a amenazas como los depredadores naturales, la contaminación marina, la pérdida de hábitat y la iluminación artificial.

Las tortugas marinas cuentan con una memoria biológica extraordinaria que las impulsa a regresar a las playas donde nacieron para iniciar un nuevo ciclo de vida. En Panamá, este fenómeno natural se repite desde hace millones de años, convirtiendo al istmo en un territorio fundamental para la protección de la biodiversidad marina.

Estas playas forman parte de un mapa estratégico de anidación para las tortugas marinas en Panamá:

Isla Cañas, en la provincia de Los Santos

La Marinera, en la provincia de Los Santos

Armila, en la comarca Guna Yala

Punta Chame, en Panamá Oeste

La Barqueta, en Chiriquí

Lajas, en Chiriquí

Entre los meses de julio y diciembre, miles de hembras salen del mar durante la noche para depositar más de un centenar de huevos por nido, en un proceso silencioso que resulta esencial para la supervivencia de sus poblaciones. Este espectáculo ocurre especialmente en zonas donde se registran arribadas masivas, como el Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas y Playa La Marinera.

Panamá recibe la visita de cinco especies de tortugas marinas:

Tortuga lora o golfina (Lepidochelys olivacea)

Tortuga carey (Eretmochelys imbricata)

Tortuga baula o canal (Dermochelys coriacea)

Tortuga caguama (Caretta caretta)

Tortuga verde o prieta (Chelonia mydas)

Todas estas especies se encuentran bajo categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y cuentan con protección mediante acuerdos internacionales como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

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Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), destacó la importancia de los ecosistemas costeros panameños para la conservación de estos reptiles.

“Panamá tiene una enorme responsabilidad en la conservación de estos reptiles, ya que nuestras playas albergan rutas y sitios clave de anidación. Proteger estos espacios es cuidar la salud de nuestros océanos”, señaló.

La supervivencia de estas especies enfrenta grandes desafíos. Se estima que solo una de cada mil crías logra llegar a la edad adulta, debido a amenazas como los depredadores naturales, la contaminación marina, la pérdida de hábitat y la iluminación artificial que puede desorientarlas cuando intentan llegar al océano.

Además de su valor como parte del patrimonio natural, las tortugas cumplen funciones ecológicas esenciales. Contribuyen al equilibrio de los pastos marinos, ayudan a controlar poblaciones de medusas y favorecen la estabilidad de los arrecifes de coral, ecosistemas relacionados directamente con actividades como la pesca artesanal.

En materia de protección ambiental, Barsallo recordó que Panamá cuenta con la Ley 371 del 1 de marzo de 2023, que establece sanciones contra el comercio y tráfico ilegal de tortugas marinas, sus huevos o productos derivados.

“La conservación también depende de la participación ciudadana. Evitar el consumo, respetar las playas y denunciar los delitos ambientales marca una diferencia real”, puntualizó.

MiAmbiente reiteró el llamado a la población para evitar el consumo de carne y huevos de tortuga, así como la compra de artesanías elaboradas con carey, prácticas que ponen en riesgo la supervivencia de estas especies milenarias.