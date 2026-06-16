Meduca detecta otros 200 presuntos diplomas falsos; denuncias ya suman 401

Entre los hallazgos preliminares figuran casos que involucran presuntamente a funcionarios de distintos niveles del sistema educativo, incluidos directores de centros escolares, supervisores regionales, una exdirectora regional y familiares vinculados a esta, entre ellos su hija, nietas y sobrinas, además de docentes.

Panamá/La investigación sobre presuntas irregularidades en las credenciales académicas dentro del sistema educativo panameño continúa creciendo. El Ministerio de Educación (Meduca) detectó otros 200 casos de supuestos diplomas falsos, lo que elevará a 401 el total de denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

La nueva denuncia fueron interpuesta este 16 de junio por la Dirección Nacional de Asesoría Legal del Meduca, encabezada por Nilka González, por la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir.

Entre los hallazgos preliminares figuran casos que involucran presuntamente a funcionarios de distintos niveles del sistema educativo, incluidos directores de centros escolares, supervisores regionales, una exdirectora regional y familiares vinculados a esta, entre ellos su hija, nietas y sobrinas, además de docentes.

La entidad informó que todos los expedientes continúan bajo evaluación administrativa y legal para determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas hasta el momento, 30 funcionarios han sido desvinculados del Meduca. La institución advirtió que, de comprobarse nuevas responsabilidades, las sanciones podrían incluir suspensiones y destituciones, conforme a la normativa vigente.

Los nuevos casos corresponden a títulos presuntamente falsificados provenientes tanto de universidades oficiales como particulares, las cuales han colaborado con las autoridades en las verificaciones realizadas.

Las irregularidades fueron detectadas en las regiones educativas de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este y la comarca Ngäbe-Buglé.

Según el Meduca, las investigaciones realizadas a través del Proceso de Vacantes en Línea (Provel) también han permitido identificar otras presuntas anomalías, entre ellas la venta de posiciones inexistentes, la comercialización de vacantes y la supuesta participación de funcionarios en estas prácticas.

Ante el incremento de los casos, la institución trabaja junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en una plataforma nacional para verificar la autenticidad de títulos universitarios emitidos por centros de estudios reconocidos en el país.

De acuerdo con el Meduca, la primera versión de prueba de esta herramienta tecnológica estará disponible a finales de julio de 2026, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y evitar la proliferación de este tipo de delitos.

Con información de Nicanor Alvarado.