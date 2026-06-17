Dos aprehendidos y ocho menores rescatados en operativo contra red de explotación sexual infantil en Chiriquí

Durante la diligencia de allanamiento y registro fueron rescatadas ocho víctimas menores de edad, quienes figuran como hijos de los investigados.

Chiriquí/La Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público y el apoyo del Senafront, desarrolló la Operación Pintor 2, en el distrito de Barú en la provincia de Chiriquí, logrando la aprehensión de una pareja de esposos presuntamente vinculada a delitos contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de explotación sexual.

Durante la diligencia de allanamiento y registro fueron rescatadas ocho víctimas menores de edad, quienes figuran como hijos de los investigados. En la acción se incautaron equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares.

La Dirección Nacional de Inteligencia Policial ha desarrollado la Operación Pintor en dos fases. La primera se ejecutó el pasado 2 de junio de 2026 en Puerto Armuelles, distrito de Barú, donde fueron aprehendidos en flagrancia dos adultos relacionados con esta investigación y se logró la recuperación de una víctima menor de edad.

La Policía reitera su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el trabajo en equipo con organismos internacionales como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).