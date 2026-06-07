Fallece directora regional del Meduca, Anaica Lescano, en trágico accidente de tránsito en Bocas del Toro

El Ministerio de Educación confirmó el fallecimiento de la docente en un comunicado difundido en sus plataformas oficiales.

La directora regional de Educación de Bocas del Toro, Anaica Lescano, falleció en un trágico accidente de tránsito registrado la noche del sábado en el sector de Loma La Estrella, en la carretera que conecta Almirante con Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro, según información difundida en redes sociales y confirmada posteriormente mediante un comunicado oficial del Ministerio de Educación (Meduca).

De acuerdo con los reportes preliminares, en el vehículo también viajaban la supervisora Lorenza de Ríos y el profesor Benigno Moreno, quienes resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados al Hospital de Almirante, donde reciben atención médica.

El hecho ocurrió en la vía hacia Loma La Fe, ubicada en el corregimiento de Cauchero, distrito de Almirante. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información oficial sobre las causas del accidente ni han precisado detalles de cómo habría ocurrido el siniestro.

No obstante, informes extraoficiales señalan que el automóvil en el que viajaban los docentes habría colisionado con un camión articulado. Esto, aunado a que la carretera se encontraba mojada debido a las fuertes lluvias que afectan la región, habría contribuido al accidente. Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran el fuerte impacto frontal que recibió el auto sedán donde viajaban los docentes.

Horas después del accidente, el Ministerio de Educación confirmó el fallecimiento de la profesora Anaica Lescano mediante un mensaje de duelo difundido en sus plataformas oficiales.

En el comunicado, la entidad expresó su pesar por la pérdida de quien fungía como directora regional de Educación de Bocas del Toro y extendió sus condolencias a familiares, amigos, compañeros de trabajo y a toda la comunidad educativa.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de la Directora Regional de Educación de Bocas del Toro, Anaica Lezcano", señaló la institución.

Asimismo, el Meduca destacó el legado profesional de la funcionaria, resaltando su compromiso con el sistema educativo panameño. "Su compromiso con la educación, su vocación de servicio y su valioso aporte al fortalecimiento del sistema educativo dejarán una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerla y trabajar a su lado", indicó la entidad en su mensaje.

El fallecimiento de Anaica Lescano ha generado numerosas reacciones de pesar entre docentes y funcionarios públicos, quienes han utilizado las redes sociales para expresar mensajes de solidaridad y reconocimiento a su trayectoria dentro del sector educativo.