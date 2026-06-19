Basura y llantas abandonadas convierten calle de Pacora en foco de mosquitos y enfermedades

Residentes denuncian que, pese a múltiples reportes a las autoridades, continúan los vertidos clandestinos de desechos en una vía cercana a la carretera Panamericana.

Ciudad de Panamá/Una calle ubicada en el corregimiento de Pacora se ha transformado en un vertedero improvisado a cielo abierto, generando preocupación entre los residentes debido a la acumulación de basura, llantas y agua estancada que favorece la proliferación de mosquitos y posibles enfermedades.

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Durante un recorrido por el área, se constató la presencia de decenas de llantas abandonadas a lo largo de aproximadamente un kilómetro de vía. Muchas de ellas contienen agua acumulada y larvas de mosquitos, convirtiéndose en potenciales criaderos de insectos transmisores de enfermedades.

Además de las llantas, en el lugar también se observan montañas de desechos y canastas plásticas arrojadas de manera irregular, situación que, según los moradores, se repite constantemente a pesar de los esfuerzos de limpieza realizados por las autoridades.

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Los residentes aseguran haber presentado denuncias y reportes en varias ocasiones ante la Junta Comunal de Pacora y otras entidades competentes, pero afirman que el problema persiste. Algunos vecinos señalan que personas llegan principalmente en horas de la tarde para depositar basura, incluyendo desechos domésticos y animales muertos.

La acumulación de desperdicios y el agua empozada representan un riesgo para la salud pública, especialmente por la presencia de mosquitos en la zona. Los afectados piden una intervención más efectiva de las autoridades para evitar que el sitio continúe siendo utilizado como basurero clandestino.

Tras conocerse la denuncia, la Autoridad de Aseo y el Municipio de Panamá informaron que realizan las averiguaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha obtenido una respuesta del representante del sector sobre esta situación.