Minsa invertirá más de $48 millones en recuperar obras inconclusas y abandonadas en Panamá Oeste

Los proyectos incluyen la reactivación del Minsa-Capsi de Puerto Caimito y la construcción de nuevos centros de salud en Arraiján y Chame.

Provincia de Panamá Oeste./El Ministerio de Salud (Minsa) anunció una inversión superior a los 48 millones de dólares para la recuperación de obras inconclusas y la construcción de nuevas instalaciones de salud en Panamá Oeste, proyectos que beneficiarán a miles de residentes de la provincia.

Uno de los principales proyectos será la recuperación del Minsa-Capsi de Puerto Caimito, una obra cuya construcción permanece detenida desde 2013. Para su reactivación se destinarán aproximadamente 11.8 millones de dólares y se prevé que los trabajos inicien a finales de este año.

“Este Minsa-Capsi está abandonado desde 2013. Se detuvo la obra y quedó vandalizado. Esta estructura le va a dar solución a miles de familias”, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El Minsa también informó que en Arraiján cabecera se construirá un nuevo centro de salud con una inversión superior a los 25 millones de dólares, mientras que en Chame se edificará el Centro de Salud Rosa Tasón, proyecto adjudicado por más de 11.3 millones de dólares.

Como parte de la gira, el titular de Salud también visitó instalaciones sanitarias en Capira, Campana, Gorgona y San Carlos para verificar el estado de la infraestructura y los servicios que se brindan a la población.