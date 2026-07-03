Casos de gastroenteritis disminuyen significativamente en David, informa el Minsa

La reducción se atribuye a la intervención de los Equipos de Respuesta Rápida, cuyas acciones han permitido contener la propagación del norovirus.

David, Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de gastroenteritis, caracterizada por vómitos y diarrea, han registrado una disminución significativa en el distrito de David, provincia de Chiriquí, luego de que los contagios pasaran de más de 800 reportados el martes a 133 casos este viernes, con corte a la 1:00 p.m.

Según la entidad, la reducción se atribuye a la intervención de los Equipos de Respuesta Rápida, cuyas acciones han permitido contener la propagación del norovirus, conocido como el "virus del vómito invernal", reflejándose en una tendencia sostenida a la baja durante los últimos días.

El comportamiento diario de los casos reportados en el distrito de David fue el siguiente:

Lunes 29 de junio: 495 casos.

Martes 30 de junio: 807 casos.

Miércoles 1 de julio: 609 casos.

Jueves 2 de julio: 539 casos.

Viernes 3 de julio: 133 casos, al corte de la 1:00 p.m.

De acuerdo con el informe epidemiológico, el acumulado de casos asciende a 2,275.

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Ante este escenario, el Minsa reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Verificar que los alimentos sean preparados y conservados en condiciones higiénicas.

Consumir agua potable o, en caso de no ser segura, hervirla antes de ingerirla.

Acudir a un centro de salud si presenta vómitos, diarrea o signos de deshidratación.

Mantener limpias y desinfectadas las superficies y áreas de uso común.

La institución aseguró que continuará con la vigilancia epidemiológica y las acciones de control para proteger la salud de la población y dar seguimiento al comportamiento de los casos en la provincia de Chiriquí.