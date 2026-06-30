Brote gastrointestinal en Chiriquí obliga a suspender la Olimpiada Regional de Robótica WRO Panamá 2026

Fundesteam precisó que se informará una nueva fecha a los equipos, centros educativos y voluntarios una vez que la situación de salud se normalice y sea confirmada por las autoridades competentes.

La Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (Fundesteam) suspendió temporalmente la 6.ª Olimpiada Regional de Robótica WRO Panamá 2026, prevista para el jueves 2 de julio en el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en David, Chiriquí, debido al brote de enfermedades gastrointestinales que afecta a la provincia.

La organización informó que el brote, con síntomas de diarrea y vómitos, ha afectado a cerca de 450 personas en la región, lo que representa un riesgo ante la concentración masiva de estudiantes, docentes y voluntarios que implica el evento.

A través de un comunicado, Fundesteam, en su calidad de organizador nacional de la World Robot Olympiad (WRO) en Panamá, indicó que la decisión responde a dos motivos principales.

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Motivos de la suspensión

Situación epidemiológica: existe un brote de enfermedades gastrointestinales (diarrea y vómitos) que ha afectado a cerca de 450 personas en la región de Chiriquí.

existe un brote de enfermedades gastrointestinales (diarrea y vómitos) que ha afectado a cerca de 450 personas en la región de Chiriquí. Prevención: la fundación señaló que su prioridad absoluta es salvaguardar la salud y el bienestar de todos los estudiantes, docentes, familias y voluntarios ante el riesgo que implica la concentración masiva de personas en este contexto.

La medida se suma a la suspensión de clases presenciales que ya había dispuesto la Dirección Regional de Meduca en Chiriquí en varios centros educativos de la provincia, entre ellos el propio Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, sede prevista para la regional de robótica.

Reprogramación y resto del calendario

Fundesteam precisó que se informará una nueva fecha a los equipos, centros educativos y voluntarios una vez que la situación de salud se normalice y sea confirmada por las autoridades competentes. La organización aclaró que el cronograma del resto de las regionales y de la Nacional WRO Panamá 2026 se mantiene sin cambios.

Para consultas, la fundación habilitó el correo wropanama@fundesteam.org y los teléfonos 317-3133 y 6452-8854.

El comunicado fue firmado por Marvin D. Castillo B., presidente y representante legal de FUNDESTEAM, y Neyda Domínguez, directora ejecutiva de la organización.