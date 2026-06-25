Ministro Fernando Boyd, niega conflicto de interés con empresa que participa en compras del Minsa

Fernando Boyd Alfaro asegura que vendió sus acciones antes de asumir el cargo y solicitó una auditoría a la Contraloría para demostrar la transparencia en las licitaciones del Minsa.

Ciudad de Panamá/El Ministro de Salud, Fernando Boyd Alfaro, salió al paso de publicaciones del diario La Prensa, donde se señala un posible conflicto de interés entre su gestión y la empresa Bio Materiales S.A.

El ministro Boyd Alfaro fue enfático al negar que mantenga vínculos accionarios con la compañía y detalló los pasos legales que tomó para desligarse del negocio antes de formar parte del gabinete.

Boyd Alfaro explicó que la empresa fue fundada por él hace más de 35 años, un periodo en el que el Estado siempre fue su principal cliente debido a la naturaleza del sector médico. Sin embargo, aclaró que, al recibir el llamado del presidente de la República para encabezar la cartera, la instrucción fue clara: no puede existir ninguna relación entre los funcionarios públicos y las empresas privadas.

Nota relacionada: Ministro de Salud niega vínculos con empresa en la que laboró y que participa en compras del Minsa

"El 25 de junio de 2024, cuando acepté la posición, lo primero que hice fue desvincularme. Tuve que vender mis acciones y salir de la parte directiva", destacó el Ministro de Salud. Aseguró que este proceso no es una declaración improvisada, sino que consta públicamente en la Autoridad Nacional de Transparencia y en la Superintendencia de Sujetos No Financieros, donde reposan sus declaraciones de patrimonio antes de asumir el cargo.

Procesos de compra y auditoría solicitada

Respecto a las millonarias adjudicaciones a la compañía, el ministro defendió el sistema de licitaciones públicas que se ejecutan a través de PanamáCompra. Subrayó que su firma en los contratos es únicamente el último paso de una cadena donde comisiones de expertos independientes evalúan y seleccionan a los proponentes, por lo que él no interviene en la elección del contratista.

Sobre las compras directas, Boyd Alfaro justificó que estas ocurren cuando los medicamentos quedan desiertos tras múltiples intentos de licitación. Puso como ejemplo un fármaco que se intentó comprar 27 veces sin éxito, lo que obligaba a los pacientes a buscarlo en el extranjero.

La compra directa, según el ministro Boyd, es un mecanismo para garantizar que el pueblo panameño no se quede sin tratamiento y para cuidar los dineros públicos, logrando reducir costos de medicamentos hasta en un 95%.

Para zanjar cualquier duda sobre su gestión y los contratos del Ministerio de Salud, el titular de la cartera reveló que envió una carta formal al Contralor General de la República. En ella, solicita el envío de auditores para que revisen cada movimiento desde su toma de posesión el primero de julio de 2024 hasta la fecha, con el fin de demostrar que las actuaciones son prístinas y no existen beneficios personales.