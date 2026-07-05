Aeropuerto Internacional de Tocumen niega supuesta filtración de datos

Tocumen S.A. informó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad para proteger los sistemas, y reiteró que sus plataformas son seguras.

Ante la alarma generada luego de que en redes sociales circulara información sobre una presunta filtración de datos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, esta entidad negó categóricamente que se haya producido una filtración de datos del aeropuerto y aseguró que la información que circula.

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Tocumen S.A. informó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad para proteger los sistemas, y reiteró que sus plataformas son seguras.

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Según la información en redes y en algunos medios de comunicación, se trataría del robo de información de entidades como la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.