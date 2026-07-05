Presidente Mulino lamenta fallecimiento de niña sepultada bajo alud de tierra tras fuertes lluvias

Bocas del Toro y la Comarca Naso Tjër Di son las áreas más afectadas por el temporal lluvioso dejando al menos 500 personas refugiadas en albergues y una víctima fatal.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su pesar ante las consecuencias fatales del temporal que azota al país, haciendo especial énfasis en la tragedia ocurrida en la provincia de Bocas del Toro, donde una menor de 12 años perdió la vida junto a su mascota tras ser sepultada por un deslizamiento de tierra.

Muy lamentable el fallecimiento de la niña en Bocas del Toro, mi sentido pésame a su familia. Tenemos un equipo interministerial en territorio con ayudas y asistencia. Solicito seguir las recomendaciones del Sinaproc”, señaló el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Mulino confirmó que su administración se encuentra coordinando el traslado y distribución de insumos de primera necesidad hacia las zonas vulnerables. El temporal lluvioso ha dejado severas afectaciones por lluvias en Panamá, concentrando su mayor impacto en el distrito de Changuinola y la Comarca Naso Tjër Di.

Debido a las inundaciones y al riesgo de nuevos aludes en la comunidad de Finca 4, las autoridades activaron un protocolo de emergencia que incluye la habilitación de seis albergues temporales ubicados en:

Escuela 4 de Abril

Escuela Puente Blanco

Escuela Finca 4

Escuela Theobroma

Escuela Finca las 30

Gimnasio de Changuinola

Según los datos validados por el Ejecutivo, en estos centros permanecen resguardadas más de 500 personas, quienes integran aproximadamente 130 familias que perdieron sus hogares o debieron ser evacuadas preventivamente por la saturación de los suelos.

Bloqueos viales e inestabilidad en Bocas del Toro

El reporte oficial detalla que las precipitaciones registradas entre el viernes y el sábado generaron múltiples derrumbes sobre carreteras secundarias y principales en sectores como Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria y el área de San Juan, limitando severamente la movilidad terrestre.

Asimismo, cuadrillas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y estamentos de seguridad han trabajado en la remoción de árboles caídos en rutas estratégicas que conectan a El Silencio, la carretera hacia Almirante y la vía que conduce a Boca del Drago en Isla Colón.

El presidente Mulino reiteró el llamado a la población civil a mantener la prudencia, mantenerse informados por las plataformas institucionales y respetar estrictamente los avisos de prevención climática emitidos para las próximas horas.