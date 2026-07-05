Ministra de Gobierno se traslada a Bocas del Toro para coordinar ayuda humanitaria; Meduca habilita escuelas como albergues

La provincia de Bocas del Toro y la Comarca Naso Tjër Di concentran los daños de mayor magnitud estructural.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, llegó este domingo a la provincia de Bocas del Toro, donde realiza un recorrido por varios de los albergues habilitados para verificar las condiciones de los refugios y coordinar la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados.

Montalvo informó que se están distribuyendo bolsas de comida y alimentación preparada, priorizando la reubicación de familias en zonas vulnerables y el conteo de afectados, especialmente niños. La coordinación se extiende a la comarca Ngäbe-Buglé, con un centro de operaciones de emergencia y unos 1,486 afectados reportados, mientras el gobierno mantiene un monitoreo constante para responder a las necesidades de cada corregimiento.

En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento de una niña de 12 años que quedó sepultada bajo un alud de tierra cuando un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias impactó sobre su residencia. Aunque su familia fue rescatada, la niña quedó atrapada junto con su mascota y no sobrevivió.

"Muy lamentable el fallecimiento de la niña en Bocas del Toro, mi sentido pésame a su familia. Tenemos un equipo interministerial en territorio con ayudas y asistencia", escribió en su cuenta de X. Así mismo, el mandatario informó que se está coordinando el envío de ayuda humanitaria a las áreas afectadas y por razones del mal tiempo, el traslado comenzará por carretera.

Las intensas lluvias registradas entre la madrugada y la tarde de este sábado 4 de julio han causado severas afectaciones en gran parte del territorio nacional, con especial impacto en la provincia de Bocas del Toro y la Comarca Naso Tjër Di, donde las autoridades han declarado emergencia por inundaciones y deslizamientos de tierra.

El incidente más grave ocurrió en el sector de Finca 4, en el distrito de Changuinola, donde una niña de 12 años falleció tras quedar atrapada junto a su mascota bajo un alud de tierra. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Educación (Meduca) habilitó cinco centros educativos como albergues temporales para brindar refugio a las familias afectadas.

Los centros educativos dispuestos como refugios son las escuelas 4 de Abril, Puente Blanco, Finca 4, Theobroma y el gimnasio de Changuinola. Hasta el momento, más de 500 personas, correspondientes a 129 familias, permanecen resguardadas en estos albergues.

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Las saturaciones del suelo provocaron múltiples derrumbes sobre las carreteras en Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria y el área de San Juan, interrumpiendo el tránsito en estas zonas. Adicionalmente, se reportaron al menos siete árboles caídos en rutas clave como El Silencio, la vía hacia Almirante y la carretera a Boca del Drago en Isla Colón.

El Ministerio de Educación reiteró el llamado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Las autoridades mantienen activo un aviso de vigilancia por condiciones climáticas adversas hasta el 6 de julio.